陳其邁趣味賽「交棒」給邱議瑩？ 市長初選4人各有解讀

高雄市 / 綜合報導

高雄市長陳其邁今(10)日穿上恐龍裝，出席馬拉松趣味賽，有意角逐高雄市長大位的賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺都出席，活動中，陳其邁拿接力棒交給邱議瑩，外界解讀有交棒意味，對此邱議瑩笑說，和陳其邁默契本來就不錯，賴瑞隆搬出政績，說回到世運主場館，很熟悉，林岱樺回應，高雄市長的責任，不是遊戲，早上唯一缺席活動的許智傑，強調去年就穿過恐龍裝和陳其邁PK過了。

早上活動，高雄市長陳其邁今日一早穿上恐龍裝，出席馬拉松趣味賽，有意角逐接棒，高雄市長大位的，民進黨立委，賴瑞隆邱議瑩林岱樺，3人都在場黏緊緊有說有笑，跟著音樂跳舞動起來。

廣告 廣告

市議員和陳其邁玩起恐龍裝PK，大家在一旁看，也有說有笑氣氛不錯，而大隊接力這一幕，陳其邁跑過來，賴瑞隆邱議瑩都在等，但最後接力棒被邱議瑩拿到，賴瑞隆站在一旁有看到沒接到，陳其邁邱議瑩的這互動被說，是否有「交棒」意味。

立法委員(民)邱議瑩說：「我跟其邁市長已經認識很久了，所以我們的默契其實滿好的，今天所謂交棒的動作，其實就是自然而然地發生。」邱議瑩笑看交棒說，同場的賴瑞隆、林岱樺，有自己的解讀。

立法委員(民)賴瑞隆說：「回到世運主場館，特別是我熟悉的場域，那一個場地，我也承辦了世界運動會執行秘書，同時間，我也在那邊，第一次引進5萬人的演唱會。」立法委員(民)林岱樺說：「高雄市長的責任，不是遊戲，今天早上，就是一個活動，一個遊戲啊。」

而上午唯一缺席恐龍接力賽的，許智傑則是掃街去，不過不忘搬出，和陳市長有過的這一段，立法委員(民)許智傑說：「我去年穿恐龍裝，跟陳其邁市長，跑一段趣味賽跑，也很有趣啊，也很多市民，希望我可以「傳陳」市政。」民進黨高雄市長民調初選，最後一周末，4人努力跑行程，「拚交棒」都想接下港都。

原始連結







更多華視新聞報導

邱議瑩.賴瑞隆皆喊蓋大巨蛋 陳其邁憂：蛋那麼多變蛋塔

綠高雄選將緊跟陳其邁 柯志恩緊盯綠營初選結果

綠營高雄女力爭初選！ 林岱樺.邱議瑩立院同框零互動

