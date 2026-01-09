陳其邁跟進蔣萬安營養午餐免費政策 羅智強：小心賴卓不爽

台北市長蔣萬安率先宣布國中小營養午餐免費政策後，多個縣市陸續跟進，連綠營執政的高雄市長陳其邁也決定比照辦理。國民黨立委羅智強對此表示憂心，認為賴清德與卓榮泰體系可能對陳其邁不滿，並公開喊話要陳其邁保重，立委洪孟楷則呼籲新北市長侯友宜也能順應民意跟進此政策。

高雄市長陳其邁。（資料圖／中天新聞）

針對陳其邁跟進營養午餐免費政策，國民黨團書記長羅智強表示，他認為卓榮泰可能和陳其邁有仇。羅智強分析，陳其邁在高雄的表現也許已經威脅到賴清德的地位，因此包括台南市長黃偉哲、賴清德嫡系以及卓榮泰都已經開始對陳其邁聯手出擊。羅智強公開喊話希望陳其邁能夠保重。

國民黨立院黨團書記長羅智強。（資料圖／中天新聞）

立委牛煦庭則指出，他是來自桃園的立委，桃園市長張善政早在2022年就把營養午餐免費當成主打政見而且立刻執行。牛煦庭說明，大家發現在財務平衡及政策效果綜合考量後，這其實是一個相當可行的方案，因此有越來越多的縣市願意跟進比照辦理。牛煦庭認為這是一件非常棒的事情，反問為什麼大家不以正面的心態來看待。

