陳其邁跟進「國中小營養午餐免費」 初選4綠委說話了

高雄市長陳其邁8日宣布「全市公立國中小學115年度營養午餐全面免費」，預估每學年增加18億元經費，全市約有18萬名學生受惠。對此，有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆均表態支持該政策。

邱議瑩表示，營養午餐是孩子在校期間最重要的一餐，不僅關係到身體健康，也影響學習專注力與成長發展，她全力支持陳其邁推動高雄市國中小營養午餐免費政策。除了免收費外，更要同步為孩子嚴格把關食安與營養均衡，讓家長放心、孩子安心。

許智傑表示，他支持市府推出「國中小學營養午餐免費」的政策，共同照顧孩子吃得飽也要吃得好，除此以外，他未來也將推動教育三支箭「品德教育」、「AI教育」、「雙語教育」，希望培養孩子懂得感恩且有國際競爭力。

林岱樺也表態全力支持營養午餐免費政策，並強調，未來若由她擔任高雄市長，將在既有政策基礎上再加碼，包括讓孩子「天天有牛乳」、推動「幼兒體適能補助」、「班班有外師」等，讓高雄的孩子「吃得更好、長得更壯、學得更強」。

賴瑞隆8日也在臉書發文表示，支持陳其邁照顧學童營養午餐的政策。

