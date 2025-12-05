陳其邁連3次道歉！「鯛魚烏龍案」市府扛所有賠償 究責到副局長

【記者莊曜聰、陳靜文／高雄報導】全聯販售的「台灣鯛魚排」上月26日檢出含有動物禁藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，事後證實是一場烏龍，市長陳其邁今天在鏡頭前連續3次道歉，將負所有賠償責任；衛生局長黃志中說，究責部分將至副局長層級。

衛生局內部調查發現，檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，導致最後檢驗計算結果為「不合格」，但究竟是操作人員疏失或是故意，衛生局已主動移送檢調釐清。

廣告 廣告

據了解，這名29歲陳姓女研究助理任職1年多，經訓練合格，因為高普考上榜，上月4日離職，高市衛生局昨天記者會還原時序，10月27日、28日由陳女負責處理、上機，10月29日到11月9日進行檢驗，陳女在11月4日離職，交由職務代理人呈核報告，但原始數據、主要檢驗工作都是陳女執行。

高雄市長陳其邁今天面對鏡頭表情凝重，再度對全聯、養殖業者道歉，對於檢驗錯誤非常不好意思，全因一位同仁違反作業程序，罕見更改後台參數，這樣的疏失錯誤非常不應該，已經交檢調釐清是疏失還是故意，並要求衛生局記取教訓，落實檢驗標準、資訊透明，也會追究責任，連同相關主管及人員一併懲處。

衛生局長黃志中今天接受媒體聯訪表示，責任追究不會僅是這名已離職的女研究助理，包括接手人員也會進行相關調查，相關主管也有督導之責，究責層級將至副局長。而賠償損失部分，會依照國賠規定負起所有責任。

高雄市衛生局長黃志中率列席同仁向全聯、養殖業者致歉，陳其邁今天則說要追究相關主管、人員責任。讀者提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

故宮晶華「大宋風華雅宴」集結宮廷美饌與庶民小吃 重現傳奇滋味

中日關係只有更壞！7大威脅衝突加劇 兵推結果一面倒（壹蘋10點強打）

「紅色追緝令」台灣人該怕嗎？ 學者曝中共「長臂管轄」陰謀3招可反制（壹蘋10點強打）

