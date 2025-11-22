陳其邁遭指挺月世界涉案里長要提告！陳菁徽：有夠暖
針對月世界垃圾山偷倒案件，國民黨立委陳菁徽指稱，高雄市長陳其邁力挺涉案的岡山區李姓里長，高市府將提告以守護清譽。對此，陳菁徽今（22）日直呼「有夠暖」，四年來放任文宣四處散佈使用，竟然不是告盜用者，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？她質疑，高雄市政府執迷不悟堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁出氣嗎？
陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。
陳菁徽表示，一早看到高雄市府說要告自己，真的必須嚴肅地回三個字，「有夠暖」。她說，團隊發現李姓里長於2021年爭取民進黨黨內初選時，在社群平台上貼出數份文宣品，除了李有財本人之外，就是時任高雄市長陳其邁。陳市長面帶微笑，手握拳頭，這樣的動作，在所有選舉文宣當中，合理解讀即是力挺。
陳菁徽指出，高雄市政府試圖解釋，此為李姓里長自行合成照片，並未經過陳其邁同意。既然陳其邁從未挺這位里長，不願為其任何行為背書，那為何四年過去，卻放任這樣文宣四處散佈使用，然後竟然不是告盜用者，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？
陳菁徽也說，除了陳其邁之外，民進黨多位政治人物也與李姓里長交往甚深，包含立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑，不論是共同參加活動，同台宣講，又或者設立聯合服務處，都再再凸顯李姓里長與民進黨的密切關聯。她質疑，高雄市政府執迷不悟堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁出氣嗎？如果是陳其邁堅持要告，是不是要自掏訴訟費用？
高雄市政府表示，本案目前由檢調偵辦中，經查證該相片是2021年李男於網路取得且未經同意即擅自合成，張貼於其個人臉書封面。其臉書包括大頭貼及更換封面僅有三張照片，跟陳其邁既不是臉書朋友，也沒有往來，僅憑臉書封面合成照片，說什麼陳市長力挺，顯然是惡意連結。高市府嚴厲譴責陳菁徽這種栽贓嫁禍的惡質抹黑。
