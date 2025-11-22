陳其邁遭控力挺世界垃圾山主嫌...高雄市府提告陳菁徽！譴責「栽贓嫁禍」、惡質抹黑

高雄月世界近日爆發大規模廢棄物傾倒案，數百噸垃圾堆滿山坡，檢警20日羈押蘇姓監控手，21日再追出岡山後紅里長李有財父子等人涉入。國民黨立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁過去「力挺涉案男子」，並貼出兩人合照。對此，高市府駁斥，相關照片為2021年由李男自行合成，未獲陳其邁同意，雙方並無往來。市府強調，「虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽」。

陳菁徽昨日於臉書發文稱，「真正的自倒自演，陳其邁市長力挺傾倒垃圾的環境殺手」，直指高雄月世界垃圾山幕後首腦，正是先前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人李有財。

對此，高雄市政府駁斥，表示此案目前由檢調偵辦中，李姓男子是在2021年「自行以網路素材合成照片」，相關影像從未獲陳其邁同意，雙方亦無任何往來。高雄市府嚴厲譴責陳菁徽這種栽贓嫁禍的惡質抹黑，「將依法提告，以正視聽並捍衛市長名譽」。

市府進一步說明，李有財過去原為國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭開除，其後才以無黨籍身分投入地方選舉。民進黨高雄市黨部也證實，李有財於加入民進黨後，2022年參選岡山區市議員初選落敗，同年再以無黨籍身分參選里長；如今涉及重大環保案件，已嚴重觸犯黨紀與價值，黨部昨晚已依規定將其開除黨籍。

