陳其邁遭控力挺世界垃圾山主嫌...高雄市府提告陳菁徽！譴責「栽贓嫁禍」、惡質抹黑
高雄月世界近日爆發大規模廢棄物傾倒案，數百噸垃圾堆滿山坡，檢警20日羈押蘇姓監控手，21日再追出岡山後紅里長李有財父子等人涉入。國民黨立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁過去「力挺涉案男子」，並貼出兩人合照。對此，高市府駁斥，相關照片為2021年由李男自行合成，未獲陳其邁同意，雙方並無往來。市府強調，「虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽」。
陳菁徽昨日於臉書發文稱，「真正的自倒自演，陳其邁市長力挺傾倒垃圾的環境殺手」，直指高雄月世界垃圾山幕後首腦，正是先前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人李有財。
對此，高雄市政府駁斥，表示此案目前由檢調偵辦中，李姓男子是在2021年「自行以網路素材合成照片」，相關影像從未獲陳其邁同意，雙方亦無任何往來。高雄市府嚴厲譴責陳菁徽這種栽贓嫁禍的惡質抹黑，「將依法提告，以正視聽並捍衛市長名譽」。
市府進一步說明，李有財過去原為國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭開除，其後才以無黨籍身分投入地方選舉。民進黨高雄市黨部也證實，李有財於加入民進黨後，2022年參選岡山區市議員初選落敗，同年再以無黨籍身分參選里長；如今涉及重大環保案件，已嚴重觸犯黨紀與價值，黨部昨晚已依規定將其開除黨籍。
（圖片來源：高雄市政府臉書、三立新聞）
更多放言報導
表決爆衝突被「撲倒」陳菁徽氣喊驗傷提告...鍾佳濱致歉、解釋「重心不穩才拉手」：反射動作沒有針對誰
藍黨團「NCC組織法」修正草案二讀爆衝突！鍾佳濱攻佔主席台「撲倒」陳菁徽...不敵多數藍委遭架離
其他人也在看
台股史上第6慘跌991點！連本帶利沒收昨天漲點 法人這樣說
輝達財報激勵台股昨天狂漲846點，沒想到救市行情曇花一現，美股昨晚開高走低，像是道瓊指數從最高上漲717點，收盤反而下跌386點，來回相差超過千點，重挫市場信心。亞洲紛紛重挫，台股也是盤中一度暴挫1030點，收盤大跌991點，創下歷史第6大盤中與收盤跌點紀錄，昨天反彈飆漲的846點，今天馬上被連本帶利回收。品觀點 ・ 1 天前
陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水
高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府抨擊胡亂抹黑並提出告訴。立委邱議瑩指出，她支持陳市長提告，並感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。自由時報 ・ 20 小時前
藍委指陳其邁力挺涉案里長 高市府斥抹黑將提告
（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄月世界遭棄置大量垃圾，國民黨立委陳菁徽貼文表示，陳其邁過去曾力挺涉案的岡山區碧紅里長李有財。高市府表示，陳其邁與李有財無往來，譴責惡質抹黑將提告。中央社 ・ 1 天前
月眉垃圾山主謀找到了！綠開除黨籍遭酸爆
[NOWnews今日新聞]高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民進黨「環工碩士里長」摧毀月世界成垃圾山 綠營開除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。李有財曾四度連任里長，基層實力雄厚，因涉濫倒廢棄物遭檢方聲押，民進黨高雄市黨部深夜發聲明宣布，開除其黨籍。中廣新聞網 ・ 1 天前
月世界變垃圾山現惡臭 綠營里長等4人收押禁見
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子、蘇姓員工及司機涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，檢方後續向法院聲請羈押禁見，法院於昨（21日）晚間裁准。中天新聞網 ・ 1 天前
金安獎頒獎 竹市締造3連霸佳績
通部舉辦全國交通安全最高榮譽「金安獎」頒獎典禮，新竹市政府在交通工程項目榮獲第二組第一名，締造三連霸佳績，充分展現市府在交通安全改善上的卓越成果。同時，竹市新科國中獲得國中組交通安全教育訪視「特優」肯定，新竹國小志工翁美玄亦榮獲「導護志工績優獎」，為竹市再添多項亮眼成績。新竹代理市長邱臣遠昨（廿二）日表示，市府團隊積極落實市長高虹安所推動的「交通暢行」施政策略，持續全面提升交通安全環境。高市長上任後即成立交通改善小組，每月召開交通改善小組會議及道安會議，由市長親自主持，並針對交通問題與事故類型廣納專家委員意見，深入分析肇因，透過交通3E手段精準施策。他強調，市府各局處及道安會報工作小組均全力投入改善任務，致力建構讓市民安心的交通環境。交通處說明，市府連續三年獲得交通工程第 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
重演諾曼第？ 路透捕捉中國民船「演練登陸奪台」｜#鏡新聞
路透社昨天(11/20)報導，分析今年夏天在中國廣東沿海的衛星空拍照，發現共軍正利用民船進行奪台演練。而且這些民船都是常見的標準商船尺寸，上面甚至可載運軍車，有些還配備「浮動碼頭」，方便船隻不靠港、也能卸貨。面對共軍對台威脅加大，美國跨黨派議員昨天提案，希望將對台「六項保證」納入美國法律；同時，美國國會轄下的委員會也主張，為強化美國防台的直接利益，台灣應出資，協助更新美軍駐菲律賓的基地。鏡新聞 ・ 1 天前
遭指「力挺」垃圾山主嫌 陳其邁告陳菁徽惡意抹黑
遭指「力挺」垃圾山主嫌 陳其邁告陳菁徽惡意抹黑EBC東森新聞 ・ 11 小時前
控陳其邁挺月世界殺手被告 陳菁徽發聲了
[NOWnews今日新聞]高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨李立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府提告。對此，陳菁徽回應，從一般的選舉經驗下，看到...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
核食即起解禁！ 藍委：政治算計 食藥署：有科學實證
台北市 / 綜合報導 中日關係緊張，中國宣布停止進口日本水產品，不過，剛好我衛福部食藥署昨(21)日緊接著公告了福島五縣核食管制全面解禁，未來都將比照一般食品查驗，國民黨立委李彥秀質疑時機點敏感，有政治算計。但食藥署強調，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗超過27萬批次，不合格率為零，規範調整是基於科學實證，無關政治。總統賴清德(11.20)說：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」對著鏡頭秀出日式午餐，有來自北海道的干貝和鹿兒島的鰤魚，總統賴清德以行動，表達在中日關係緊張情勢之下，台灣對日本的支持，不過就在隔天昨(21)日，衛福部食藥署也緊接著公告，福島等五縣的核食管制全面解禁，福島核電廠。回顧2011年日本311大地震，導致福島第一核電廠發生核災事故，我國因此緊急公告，暫停進口受輻射污染風險地區食品，2022年，衛福部先逐步調整輸入規範採「風險產品管制」，包含5縣市指定產品禁止進口，11縣市部分高風險的開放品項則須檢附雙證，如今災後14年。食藥署依科學數據，認定我國對日本食品之風險評估的，額外輻射暴露風險為「可忽略」，且預告期間並未接獲反對意見，因此這些規定如今也將全數取消，調整為與其他國家進口食品管理一致標準，但新規一出也引發藍營立委質疑，立委(國)李彥秀說：「在敏感時機，開放福島的食品全面解禁，以政治算計凌駕民眾權益。」以政治算計凌駕民眾權益，衛福部食藥署署長姜至剛說：「依據科學的數據的分析，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險，是可忽略的。」 依據科學的數據的分析 ，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險是可忽略的，食藥署拿數據澄清。從2011年起我國對日本食品輻射，邊境檢測超過27萬次，針對福島等五縣2022年起也達到2萬4千多次，檢測結果全數合格，立委(民)陳培瑜說：「全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。」全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。實際上除了中港澳以及南韓，仍然對日本食品維持「全面禁止」，俄羅斯則是採取特定管制措施，其他國家包含美國加拿大英國等49國，早在2023年以前就解除日本食品限制，回歸常態管理，食藥署強調未來也會持續把關，來自日本及各國進口食品的輻射抽驗，保障國人「吃」的安全。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
高雄垃圾山主謀是他！藍委酸綠「暖圾集團」：還要演戲多久？
高雄月世界被非法丟棄廢棄物成「垃圾山」，檢方查出幕後主嫌竟是岡山區碧紅里4連霸里長李有財，以及他的兒子李子森。立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」李有財，並貼出2人合照，不過高市府澄清照片是李男自行合成上網散布，批陳菁徽「惡質抹黑」將提告，引發一陣熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
月世界垃圾山案主嫌是綠里長 羅智強：台灣根本淪高譚巿翻版
高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，並將其聲押禁見。立院國民黨團書記長深夜質疑，李膽大妄為到無法無天地步，後面没有靠山？檢調不能把李聲押後，就想大事化小。太報 ・ 1 天前
賴清德吃壽司挺日！謝龍介「2字諧音」酸爆
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，北京政府隨即祭出「禁日令」，包括呼籲國人不要赴日旅遊、禁止日本水產進口等措施。總統賴清德昨（20）日以行動支持日本，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄市府嚴譴陳菁徽栽贓將提告 垃圾山案里長遭民進黨開除黨籍
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 高雄月世界垃圾山偷倒案件持續發酵，針對立法委員陳菁徽發文指稱高雄市長陳其邁力挺涉案男子李有財，高雄市府21日譴責這是惡質抹黑、栽贓嫁禍，將正式提告。同時，民主進步黨高雄市黨部亦祭出最嚴厲處分，以「嚴重違反黨紀與價值」為由，開除涉案李姓男子的黨籍。 相關案件目前由檢調偵辦中，高雄市府說明，陳其邁與該男並無往來，該相片是...匯流新聞網 ・ 23 小時前
遭陳菁徽po照指控挺「月世界」涉案里長！陳其邁喊告：邏輯聽了三條線
高雄月世界遭非法傾倒廢棄物，堆積出數百噸垃圾山，國民黨立委陳菁徽日前以兩人合照指控高雄市長陳其邁與涉案里長李有財「交情甚篤」，高市府回應，面對惡意抹黑將依法提告。陳其邁今天（11/22）表示，與李有財素無往來，陳菁徽惡意連結進行政治抹黑，邏輯令人聽了三條線，他也強調，變造合成照片是犯法行為，對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告。太報 ・ 16 小時前
開除垃圾山主謀黨籍…綠強調原為國民黨籍 她留言超級酸
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置；檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部昨（21日）深夜也在臉書發出聲明，「李過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長」、「將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分」。對此，國民黨前發言人楊智伃也現身該篇貼文底下留言狠酸。中時新聞網 ・ 1 天前
陳菁徽踢爆垃圾山主謀「合照」遭提告 粉專：陳其邁急切割
高雄「月世界垃圾山」事件爆發後，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森是背後主使者；國民黨立委陳菁徽在臉書貼出高雄市長陳其邁曾力挺李有財的文宣，遭到高市府駁斥、揚言提告。對此，臉書粉專「政客爽」質疑，陳其邁為何不提告李姓主嫌，同時都過了4年，才急著和李姓主嫌切割。中天新聞網 ・ 23 小時前
高雄「月世界」淪垃圾山 主嫌李有財遭民進黨開除黨籍
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導高雄市知名景點「月世界」近期遭非法傾倒數百噸垃圾，淪為垃圾山，警檢查出幕後主嫌就是岡山區碧紅里里長李有財父子。對此...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
軍方傳台美十月在關島聯合演訓 我陸戰隊部隊搭「玉山軍艦」前往
海軍22日在高雄新濱營區舉行營區開放活動，滿載排水量噸位達到10600噸的「玉山軍艦」（LPD-1401）開放民眾登艦參觀，成為矚目焦點，軍方內部則盛傳，「玉山軍艦」在今年10月曾載運海軍陸戰隊一整個營的兵力，陸戰隊是以全員丶全裝的規格，赴關島與美軍進行聯合訓練。自由時報 ・ 20 小時前