陳其邁遭控「養大胃口」60萬網友朝聖！高捷迎戰回覆現況照 全網讚爆

記者林昱孜／高雄報導

高雄七大地標同步點亮巡迴視覺藍燈光＋雷射字體，歡迎TWICE來台巡演。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

每逢有貴客來高雄，市府就會大玩燈光，用「代表色系」高規格迎接，粉色應援BLACKPINK、藍色應援TWICE，都讓網友大喊：「超羨慕高雄人」。然而，近日卻在社群上出現一則網友指控陳其邁貼文：「把兒子胃口養大」，3天後高雄捷運在下方「附圖回應」，全網讚爆，吸引60萬人瀏覽。

高捷看到網友貼文，加班趕工替美麗島站「換裝」。（圖／翻攝自Threads @metro.kaohsiung）

「為什麼聖誕節要到了，這裡的燈還是黃色的？不是紅色綠色呢？」，一名女網友在《Threads》上發文指控陳其邁把3歲兒子胃口養大，因為已經接近耶誕節，捷運美麗島站的燈光卻仍然還沒換裝。

高捷美麗島站已經換上紅色、綠色燈光。（圖／翻攝自Threads @costze1）

高雄捷運在3天後下方留言處貼出照片並回覆，「麻煩跟您家小朋友提一下，我們確實是看到你們的貼文，以及小朋友的期待，所以設備部門同仁加班處理，提早今天點亮了！」。接著還有網友補上實拍照，家長指控市長文，已有60萬人瀏覽，原PO也相當驚訝回覆，「啊啊啊啊天啊!!!!很不好意思讓你們加班!!!太狂了！明天就帶他去看，真的很感謝～～」。

高捷美麗島站準備好迎接耶誕節，網友驚呼：「高市現在是打算跟高市早苗拚滿意度嗎」。（圖／翻攝自Threads @costze1）

不少網友驚呼，「高市現在是打算跟高市早苗拚滿意度嗎」、「高雄人求你們了，能不能把市長借台中」、「高雄捷運是聖誕老公公嗎？」、「請問你們團隊同仁有空改善一下新北耶誕城嗎？」、「希望所有加班的同仁都能夠確實的拿到補休或加班費」。

