陳其邁還沒領「普發1萬」 透露這樣規劃

〔記者葛祐豪／高雄報導〕政府普發1萬現金，高雄要如何吸引各地民眾來消費？市議員李雅靜今(21日)於議會總質詢時詢問市長陳其邁，相較其他縣市如台中、台南都有加碼活動，目前市府無作為、一片靜悄悄；對此，陳其邁強調市府會於農曆過年前妥適規劃，他也透露自己還沒領1萬，「領到會捐給慈善團體！」

李雅靜表示，高雄不能只有演唱會經濟，更需要庶民經濟，「普發現金1萬元，別的縣市都在衝了，只有高雄還在睡！」她建議市府可串聯大型活動，針對外縣市旅客，推出消費滿1千元發票登錄，抽20萬元現金；在地市民消費滿500元可參加抽獎、最大獎50萬等。

對此，陳其邁回應說，1萬元普發現金，每個人的規劃不同，他自己還沒領，「領到會捐給慈善團體」，有些人則要貼補家用。

針對如何利用普發1萬促進高雄消費？陳其邁表示會請經發局檢討，民眾不見得領到錢會在短時間花掉，市府會於農曆過年前妥適規劃；他也強調高雄11、12月活動多，但李雅靜批評這些都是例行性活動，市府依舊沒規劃。

