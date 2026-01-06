陳其邁開口了！譴責高雄狼官性侵列管少女 下令：快補漏洞

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠去（2025）年6月涉嫌利用職務之便，透過公務系統篩選遭通報、列管個案，並鎖定其中一人誘出性侵；少女不堪受辱，事後報警驗傷並提出告訴。對此，高雄市長陳其邁今（6）日出面回應，嚴正譴責加害者行徑，並強調市府將全面檢討相關制度，防止類似案件再度發生。

高雄市衛生局官員涉濫用職權性侵未成年案，市長陳其邁發聲譴責。（圖／陳其邁臉書）

檢方痛批，何建忠身為心理衛生中心最高層級主管，竟知法犯法，將原本應保護的個案視為洩慾對象，戕害少女身心甚鉅，犯後更試圖以金錢將重罪轉化為性交易，毫無悔意，故依強制性交犯行建請法院從重判處8年徒刑，個人資料保護法部分求刑3年，合併求刑10年6個月。目前案件仍在審理中。

高雄市政府衛生局指出，去年8月得知何建忠涉案後，即主動展開清查，並於8月9日召開考績會，認定其違法執行職務、言行不檢且嚴重損害機關聲譽，情節重大，依法記二大過，並於8月11日終止契約、予以解聘。

由於該案發生於去年6月，卻直到近日才對外揭露，多名地方議員質疑市府是否長時間未對外說明。對此，陳其邁表示，市府於第一時間即要求衛生局啟動調查並依法處置，相關作為以保護被害人為優先，同時全力配合司法調查。他強調，該事件不僅對被害者造成嚴重傷害，也對第一線從事社會安全網工作的同仁帶來沉重衝擊。

陳其邁進一步指出，除嚴厲譴責加害者外，已要求衛生局與社會局「痛定思痛」，全面檢視社會安全網是否仍有制度漏洞，包括外部專家參與、內部監督機制及資訊安全防護等層面，務必強化制度設計，確保被害者權益，避免類似案件再次發生。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

