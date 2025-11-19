陳其邁開嗆柯志恩！藍白突襲通過財劃法 怒斥外行給藥「逼地方吞」

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

新版《財劃法》爭議燒不停，不僅分配公式搞烏龍，導致多縣市稅款不增反減，中央有超過300億發不出去。藍白日前再聯手通過該法修正，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」。對此，高雄市長陳其邁今（19）日開嗆國民黨立委柯志恩，對方答應注意土地面積及污染問題，卻仍支持國民黨版本，「這讓我很不以為然」。

針對財劃法爭議，陳其邁舉例說「如果到醫院看病，總要問病人症狀對症下藥」，國民黨上次修《財劃法》時，立法院邀請他出席，他卻沒辦法上台表示意見；這次修法竟然連問都免了，沒徵詢地方意見突襲通過，「對於中央與地方財政劃分，如何對症下藥？根本是外行直接給藥，要病人或地方政府硬吞下去，我覺得非常不以為然」。

接著，陳其邁痛批，立法院應該稍微問一下地方政府意見，「難道我們意見那麼不重要嗎？連問都沒問」，他強調，市府希望統籌款、一般性補助款及計畫性補助，3個加起來不能少於去年，這是很卑微的要求，「我們也沒有多要」，在推動重大建設的時候，才能預估財政需求如何，試算中央補助款能增加多少補助。

高雄市長陳其邁。（圖／民視新聞）

陳其邁指出，若新版《財劃法》通過，高雄捷運紫線，通過三民、左營、楠梓、橋頭、大樹、燕巢，這些經費就沒下落了。他說明，今年計畫性補助為2,954億元，一下子中央預算剩下308億元，要試中央與地方分配比例不變，總額就一定會減少，當然會排擠南部地區重大建設，尤其是高雄。

關於治水防洪、重大交通建設、民生相關經濟建設預算，一下子都化為烏有。他呼籲，高雄在地立委要支持行政院版本《財劃法》，如果支持國民黨版本，那對高雄有重大傷害；也希望各立委表態說清楚，在《財劃法》修法過程，如何矯正過去錯誤。

接著，陳其邁點名柯志恩，指出上次修法時，他期盼對方特別注意土地面積及污染問題，柯回應說「好」，結果2次舉手竟都支持國民黨版本，「這讓我很不以為然」。他強調，希望高雄立委能清楚地告訴市民，對於《財劃法》修法意見是什麼？怎樣確保高雄建設計畫可以如期進行？

