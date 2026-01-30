（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】2026高雄冬日遊樂園即將登場！高雄市長陳其邁今(30)日頭戴活動主角日本知名IP「超人力霸王」頭套，偕臺灣港務公司總經理王錦榮、多位民意代表等貴賓共同進行啟動儀式，宣布這項歡樂洋溢的城市嘉年華活動將自2月7日起於愛河灣及高雄港16至18號碼頭正式登場。市長陳其邁親自開箱搶先並體驗多項新遊樂設施，開心地跟小朋友、高雄熊互動玩一波，現場也一一發送貼紙及氣球給小朋友，共同度過一個快樂的午後時光。

市長陳其邁表示，今年「高雄冬日遊樂園」有 22 項的遊戲設施，其中有 9 項是首次亮相的全新設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊，其中也包括了 4 座非常適合2歲到4歲的幼兒遊樂設施，歡迎親子一起來同樂。陳其邁也表示，「高雄冬日遊樂園」是專門為大、小朋友打造的天地，所有豐富多元的遊樂設施全部開放、免費遊玩。此外，遊樂園裡還有美食市集及趣味親子互動展演，希望大家在這裡都會有一個非常愉快的假期。

高雄市政府觀光局表示，「2026高雄冬日遊樂園」將自2月7日至3月1日於港邊16至18號碼頭登場，今年適逢「超人力霸王」60周年，特別邀請「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型戶外水上氣膜展出，象徵守護城市的核心精神，向市民與遊客傳遞正向能量。兩座氣膜裝置將分別設置於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角。觀光局也進一步透露，今年活動更特別舉辦「超人力霸王見面會」，邀請喜愛超人力霸王的大小朋友把握機會，近距離感受超人魅力。

陳其邁開箱搶先體驗2026高雄冬日遊樂園新設施 - https://www.watchmedia01.com