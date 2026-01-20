陳其邁開箱新春小物 燈會小提燈「初代超人力霸王」可愛爆表

高雄市長陳其邁今天開箱高雄市馬年的各種新春小物。（圖：溫蘭魁攝）

迎接馬年的到來，高雄市長陳其邁今天（20日）搶先曝光多款高雄市馬年的春聯和開運小紅包等新春小物，並同步開箱眾所期待的小提燈，今年高雄小提燈跟生肖無關，而是結合高雄燈會主題IP「超人力霸王」的經典人物「初代超人力霸王，超級可愛。（溫蘭魁報導）

農曆丙午年正好是12生肖的馬年，高雄市長陳其邁開箱高雄市政府在馬年推出的多款新春小物，傳統春聯往年都只有一款，今年特別邀請高師大書法教學研究所書法家蔡典成提字，寫了《躍馬迎福》和《駿騰迎祥》兩款，另外，斗方春聯《馬雄好》則是台語諧音《馬上好》，還有粉紅色的新春賀卡，結合童真歡樂木馬和富貴圓滿的牡丹與高雄地標，代表高雄的蓬勃發展。

今年高雄燈會小提燈主角「初代超人力霸王」搶先曝光。（圖：溫蘭魁攝）

但，記者會現場，大家的目光都被市長手上拿的放大版小提燈所吸引，今年高雄燈會的小提燈跟生肖無關，而是結合高雄燈會主題IP「超人力霸王」的經典人物「初代超人力霸王」，為什麼馬年不是用跟馬有關的提燈呢？市長陳其邁幫大家解惑：「因為在去年的花蓮光復鄉堰塞湖事件，我們也見證了很多超人挺身而出，所以，我們就有以『超人』為主題的構想，超人力霸王到今年也剛好是60週年，所以，我們跟日方在接洽的時候，他們也覺得這個點子不錯。」

除此之外，還有市長小紅包，也是可愛的初代超人力霸王，預計1月31日配合高雄過好年商圈活動首發。