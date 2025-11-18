陳其邁震怒了！高雄月世界淪「垃圾山」 市長回應：嚴懲嚴辦

高雄市燕巢區月世界風景區附近山坡地被不肖業者傾倒數十噸垃圾，淪為「垃圾山」，高雄頻出現破壞環境案引發矚目。高雄市長陳其邁今（18）日震怒表示，今日中午前就會把垃圾完全清除，全案交由檢警嚴懲嚴辦。

陳其邁資料照。（圖／中天新聞）

陳其邁今日出席「2025 AWS高雄雲端產業峰會－亞馬遜港都創新日」，接受媒體聯訪時，針對燕巢遭偷倒垃圾一案，陳其邁表示：「今天中午前垃圾就會完成清除，警方也已經掌握特定的對象，我們一定嚴懲嚴辦，這些業者從11月初偷倒垃圾都已經被掌握，交由警方全力追查。」

陳其邁資料照。（圖／中天新聞）

關於本案，高市府環保局今日再度說明，月世界山坡地垃圾，經破袋檢查發現包含台南等地區今年10月下旬產生之垃圾，研判為11月上旬遭人棄置，昨（17）日已立即調派各式車輛到場清除，漏夜完成坡面主要垃圾清理，今日將再加派人力機具，預計中午前完成環境復原。

陳其邁資料照。（圖／中天新聞）

環保局表示，影像相關資料已向鄰近民宅調閱，並由警察局協助偵辦，目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋頭地檢署指揮偵辦，後續將持續配合檢警追查不法來源，並向行為人求償代履行費用，以捍衛環境正義。

