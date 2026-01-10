陳其邁馬拉松活動交「棒」邱議瑩

▲ 身著恐龍裝的陳其邁將接力棒傳給邱議瑩，此一舉動遭親近陳其邁的人士解讀：「這可以看做是陳其邁交棒的訊號」。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長提名將在1月12日至1月17日之間進行電話民調，4位參選人民調也都相當接近。不過，就在今(10)日上午在高雄富邦馬拉松活動上，高雄市長陳其邁與參選人邱議瑩、賴瑞隆同場，身著恐龍裝的陳其邁將接力棒傳給邱議瑩，此一舉動遭親近陳其邁的人士解讀：「這可以看做是陳其邁交棒的訊號」。

陳其邁今天循往例參加高雄富邦馬拉松，民進黨高雄市長參選人邱議瑩、賴瑞隆2人全程緊跟著陳其邁，爭取選前曝光機會。針對黨內市長初選，陳其邁表示，高雄正處於城市跟產業轉型的關鍵期，如果沒有持續往前就一定會落後，繼任的高雄市長要有非常大的魄力，能夠在各項關鍵轉型的時刻都能夠帶領高雄，這也是市民共同的期待。

不過，在吉祥物接力賽時，穿著恐龍裝的陳其邁將手中的棒子交給邱議瑩，讓邱議瑩全力衝向終點，在選前關鍵時刻，各參選人和市長陳其邁的互動都會被放大解讀，親陳的人士說「這可以看做是陳其邁交棒的訊號」。

該人士表示，陳其邁最在乎的一直都是高雄，如今預算卡關，導致包括捷運、TPASS在內的各項建設推行受阻，陳其邁心比誰都急。也因此被認為有有魄力、敢衝敢拚的邱議瑩是陳其邁視為現階段最合適的接棒人選。

邱議瑩自宣布投入選戰以來，一直主打自己最適合接棒陳其邁，選戰過程也有陳其邁競選團隊與後援會幹部背書，日前政見會中整體表現也被媒體人評價「出乎預料的好」。其所提政策論述，也被地方「親邁力量」最貼近陳其邁一貫的政策風格，認為邱是最能夠帶領高雄，在現今的變局中視為延續陳其邁執政的人選。

