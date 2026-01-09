陳其邁髮夾彎跟進營養午餐免費 羅智強憂賴卓不爽喊話多保重

羅智強憂心陳其邁的跟進會讓賴卓體系對他不滿，喊話陳其邁保重。（圖：野電視94強）

台北市長蔣萬安帶頭宣布國中小營養午餐免費政策，許多縣市紛紛跟進；甚至連綠營執政的高雄，市長陳其邁也決定比照辦理。立委羅智強憂心賴卓體系不滿，喊話陳其邁保重，立委洪孟楷則期盼新北市長侯友宜，也能順應民意跟進。（張柏仲報導）

對於高雄市長陳其邁違逆綠營「上意」，跟進營養午餐免費政策，國民黨團書記長羅智強說，他覺得卓榮泰可能和陳其邁有仇，基本上陳其邁在高雄也許已經威脅到賴清德的地位，所以包括台南的黃偉哲和賴清德嫡系，以及卓榮泰都已經開始對陳其邁聯手出擊，羅智強喊話希望陳其邁能夠保重。

立委牛煦庭則說他是來自桃園的立委，張善政市長早在2022年就把這當成主打政見而且立刻執行。大家發現其實在財務平衡及政策效果綜合考量後，其實是一個滿可行的方案，因此有越來越多的縣市願意跟進比照辦理，這是一件非常棒的事情，反問為什麼大家不以正面的心態來看待呢？

針對新北市長侯又宜尚未宣布跟進，出身新北的立委洪孟楷說：侯市長昨天確實提到因為新北市幅員遼闊、404萬人口；但過去也講說其實因為《財劃法》修法，就是希望讓地方政府能多一些財源、能好好合理運用，身為新北民意代表，他也希望能反映民眾心聲，所以也希望新北市府是不是能夠把算盤拿捏一下、好好作個討論？