陳其邁點亮高雄26米永恆星冠 中央公園一秒變聖誕小鎮

▲中央公園變身浪漫夢幻的歐風聖誕小鎮！迎接聖誕佳節，高雄今(28)日點亮26公尺高的「永恆星冠」光之聖誕樹，為「高雄聖誕生活節」揭開璀璨序幕。陳其邁市長與高雄熊戴上聖誕頭飾出席點燈儀式，與民眾互動同樂，歡迎民眾到高雄歡慶佳節、相聚跨年。

陳其邁點亮高雄「永恆星冠」聖誕樹 中央公園化身最浪漫聖誕小鎮

【記者 王苡蘋／高雄 報導】冬意漸濃，高雄最受期待的冬季盛典高雄聖誕生活節正式登場！高達 26 公尺的「永恆星冠聖誕樹」今晚在中央公園由市長陳其邁親自點亮，瞬間點燃整座公園的節慶氣氛。中山路兩側聖誕串燈同時亮起，彷彿為城市換上溫馨浪漫的冬季禮服，高雄熊也戴上可愛聖誕頭飾，在現場與遊客熱情互動，吸引無數民眾駐足拍照。

自即日起至明年1月4日，每晚 17:30 至 24:00，中央公園將化作光與音樂交織的夢幻舞台。聖誕主燈區每 30 分鐘更會灑下煙霧雪花，搭配動人燈光與節慶音樂，營造彷彿置身歐洲聖誕市集般的浪漫氛圍，勢必成為今年冬天高雄最熱門的拍照景點。

陳其邁表示，這一年來，高雄的城市之光為無數活動與市民帶來溫暖，不論是和平祈願、演唱會應援、或多元性別活動，「光」已成為高雄象徵愛與祝福的語言。這次的聖誕生活節，更將中央公園打造成充滿驚喜的聖誕小鎮，邀請來自各地的朋友前來相聚、欣賞燈海，共同迎向充滿希望的冬季夜空。

▲中央公園及中山路兩側綴滿夢幻浪漫的光影燈飾，即日起至明年1月4日，每天傍晚17時30分至晚間24時點亮聖誕燈光裝置，主燈區每30分鐘更有煙霧雪花飄落，光彩奪目、璀璨耀眼，營造歡樂溫馨的聖誕氛圍，點燈當晚已吸引滿滿人潮。

今年以「聚光成城．聖誕禮讚」為主題，矗立於捷運中央公園站1號出口前的主燈「永恆星冠」高聳優雅，樹下的聖誕小屋宛如童話故事場景。周邊更串聯極光隧道、銀河光廊、糖果森林等 12 組主題燈飾，整條中山路也以成排聖誕燈串裝點得光彩奪目，讓遊客仿若沉浸於璀璨光海中。

本週末開始，高雄聖誕生活節將推出中央聖誕小鎮市集，多組音樂團體輪番演出，為市民帶來滿滿節慶能量。燈飾及活動自今日起繽紛亮相至明年1月4日，陪伴市民從聖誕一路歡慶到跨年，邀請大家一同來中央公園度過最溫暖、最幸福的冬日夜晚。