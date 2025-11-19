陳其邁點名2次財劃法投藍版 柯志恩：院版會把高雄主張都納入？

財劃法修法爭議餘波盪漾，高雄市長陳其邁今（19）日點名，國民黨立委柯志恩兩次舉手支持國民黨版本，卻未將高雄土地面積、汙染等條件納入考量，對此不以為然。對此，柯志恩回應，行政院版本近日會提出，且看院版的指標究竟有沒有把陳其邁市長主張的指標都納入。

陳其邁今天痛批，國民黨主導通過的財劃法版本未聽取地方意見，非常不負責任，將害南部捷運都不用蓋了。他還透露，曾向國民黨立委柯志恩建議修法時應注意土地面積及汙染問題，「柯志恩說好，結果兩次舉手都支持國民黨版本，我很不以為然」。

對此，柯志恩說明，之前修的財劃法，土地面積不是沒有放入指標，只是考量到如花蓮、新北、高雄，因國土範圍面積廣大，比例過高會造成其他相對面積範圍小的縣市不公平，因此在指標上無法過度增加權重。

針對汙染狀況，柯志恩指出，陳其邁市長之前也表達過碳費應用在支持產業減碳，她認同這樣的想法，因此支持用其他條例作處理，「陳其邁市長現在批評財劃法沒有納入指標，難道是在否認過去自己的主張？」

柯志恩強調，國民黨智庫的版本，只是給國民黨立院黨團做為參考，去年十月財劃法進入朝野協商時，她也多次喊話民進黨團和行政院，趕快提出版本，大家共同把餅做大，但民進黨團和行政院就是不提。

柯志恩直說，若陳其邁認為這件事情很重要，大可以在當時跟民進黨的8名區域立委，以及行政院溝通，要求黨團提出版本到朝野協商討論，但當時並沒有看到，不曉得陳其邁現在提這些的意義是什麼，總之行政院說院版近日就會提出，「我們且看院版的指標究竟有沒有把陳其邁市長主張的指標都納入」。

