陳其邁：中國軍演無助兩岸和平，支持賴總統強化國防

中國解放軍東部戰區今（29）天以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍演。高雄市長陳其邁晚間表示，中國軍演無助兩岸和平，支持賴總統強化國防。

陳其邁說，近年來，中國針對台灣軍演已有七次之多，不只是破壞海峽區域和平，也對亞太地區的安全造成嚴重隱患；中國這種片面試圖改變現狀的行為，破壞區域穩定，更是國際社會不樂見、不容許的行為。

陳其邁強調，我們支持賴總統強化台灣國防與民防，嚇阻中國武力威脅，同時也要呼籲立法院，盡速通過國防預算，捍衛台灣安全，這是全體高雄市民的期盼。

陳其邁重申，和平與安全，決定權就是在自己的手上，台灣內部必須團結一致，不分年紀、性別、黨派、族群，共同守護自由民主的生活方式，強化自身的防衛韌性，才能維護台澎金馬的和平與安全，強化東亞的區域穩定。

