陳其邁：引進台積電 高雄彎道超車

市長陳其邁任期剩最後一年，希望帶領高雄「彎道超車」，未來留一個更好的高雄給市民。記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁7年前選舉失利，補選上任市長後喊出「2年拚4年」，如今第2任期僅剩1年，他接受本報書面專訪，自豪引進台積電投資高雄「彎道超車」，未來能留一個更好的高雄給市民。至於下一步，他搬出家人與愛貓指「要多陪陪他們」，留給外界想像。

陳其邁2020年成功補選上任，上任以來喊出「緊緊緊」，細數這幾年執政成績，台積電將先進製程帶進高雄，排在第一位。

陳其邁表示，台積電能來高雄，是市府團隊跨局處合作，針對用水、土地、人才、交通等各面向完整規畫，除了台積電帶來的半導體生態系，還有鴻海、輝達、信驊、默克、和碩等國內外大廠都進駐高雄或加碼投資，從亞灣區到棧貳庫旁的香蕉碼頭倉庫群，已形成高科技產業環。

廣告 廣告

近年「演唱會經濟」也成市府施政重點。「高雄將演唱會的『舞台』擴展到整個城市。」他舉例，從演唱會廁所性別比例，到城市地標應援燈光，還有商圈及旅宿業優惠促銷，這是一套讓歌迷站在「C位」的SOP（標準作業程序），每位歌迷到高雄聽演唱會，都能享受一趟旅程。

另外，他就任後還達成「輕軌成圓」，他說，成圓後，學生和老人家使用頻率大增，不但減少私人運具使用，也讓這些族群有更安全的交通工具。

他也拿出數字經，指今年上半年輕軌載運人次達667萬，鄰近學校、醫院的站點人次增幅最顯著；另原本會員制私有的高雄高爾夫球場，在他任內轉型為全民共享的果嶺自然公園，還地於民，將澄清湖風景區、雙湖公園，串聯成一個比紐約中央公園還大的生態水漾綠廊。

補選上任，陳其邁任期較其他縣市首長來得短，「還有很多事情想做，但還沒做完」，例如捷運紅線延伸路竹、小港林園線，及捷運紫線、國道七號等，甚至還有哪些天團可邀，「光想沒做完的事情就有一些遺憾」。

至於下一棒期待的人選，他說，「要跟我一樣很會打電話」，爭取建設。市政有延續性，高雄發展超過百年，也是一棒接一棒走過來，相信繼任者會好好推動建設，這也是市民的期待。

未來下一步，他搬出家人與愛貓當擋箭牌，指要多陪陪他們，睡到自然醒，輕鬆帶過，也留下無限想像。

【看原文連結】

更多udn報導

踏入誠品遇張文！她閃了一刀 香港夫婦返回悼念

不敢搭捷運…他老闆吐1句話帥爆 網羨：還缺人嗎

女星紅毯險走光 傳原任慈善節目司儀慘被踢出局

腫麼了？神顏男神｢臉蛋浮腫狀態回不去｣ 粉絲心疼