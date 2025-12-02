陳其邁：打造演唱會經濟、強化港灣觀光 全方位推動高雄城市轉型

高雄市長陳其邁1日在市議會接受質詢時，上午、下午兩場答詢聚焦城市轉型核心議題，從演唱會經濟、產業升級、居住安全，到水上觀光運具及港區管理，全面揭示高雄未來的發展方向。

面對議員建議成立演唱會及馬拉松基金會，陳其邁表示，演唱會產業已形成高雄重要城市品牌，市府採公私協力模式，讓主辦方專注場館營運，市府則支援交通疏運與城市行銷，共同擴大演唱會經濟效益。他強調，觀光與演唱會產業已成為六成服務業人口的重要收入來源，正與台積電等科技投資一同推動城市轉型與產業升級。他也舉例，馬拉松活動可比照東京馬拉松模式，發展成城市品牌，由運動發展局研議後續制度。

在城市治理面向，陳其邁指出，市府將強化公寓大廈消防補助宣導，並持續補助住警器與滅火器設備，提升居住安全。針對年輕人購屋壓力，他認為台灣過往合宜宅政策未能有效協助青年，市府將採多元住宅策略，包括社會住宅、地上權住宅，配合捷運路網打造可負擔居住模式。至於公園管理，他說，高雄擁有超過400公頃綠地，市府已增編人力與預算，並推動認養機制，115年度也將投入1,000萬元改善金獅湖及獅山公園周邊環境，未來雙湖公園將朝生態公園轉型。

此外，面對傳統產業轉型需求，陳其邁強調引進新技術、數位孿生與AI智慧製程，是提高競爭力的關鍵，讓高雄產業保持活力、迎接全球市場挑戰。

↑圖說：陳其邁表示，演唱會經濟與觀光產業為高雄六成服務業人口帶來實質收入成長，並且結合港區腹地優勢，提升觀光發展潛力，以多軌並進方式推動城市轉型。（圖片來源：高雄市政府提供）

下午議會質詢中，議員建議在愛河引進水上巴士等觀光運具，陳其邁表示，將視市場需求與營運效益進行全面評估，但高雄的視野不應侷限於愛河。他指出，高雄港區水域遼闊，包括高雄港旅運中心、棧貳庫等皆具深厚觀光底蘊，若能整合港灣特色、發展多元水上運具，高雄觀光吸引力可比擬國際港灣城市。

針對港區管理及拆船作業問題，陳其邁說明，水域屬港務公司權責，岸上則由市府負責，他已要求加強與港務公司的協調，確保作業安全並明確權責。他也表示，拆船業工法多元，市府會與業者合作改善作業、降低污染，嚴守環境標準，保障港區周邊生活品質。

整體來看，從經濟、觀光、居住到環境治理，陳其邁以多軌並進方式推動城市轉型，展現高雄向國際港灣城市邁進的施政藍圖。

