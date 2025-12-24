陳其邁、歐盟代表谷力哲拍片祝福聖誕 台歐交流走進高雄校園

陳其邁與谷力哲錄製影片，親切介紹高雄與歐洲城市、歐盟互動。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 迎接溫馨聖誕節，高雄市政府今年特別與歐洲經貿辦事處(EETO)合作，將高雄與歐洲互動融入節慶。高雄市長陳其邁與歐洲經貿辦事處長谷力哲(Lutz Güllner)錄製影片，親切介紹高雄與歐洲城市、歐盟互動。行政暨國際處長張硯卿與教育局長吳立森也將歐洲文化帶進校園，帶領學生一起度過充滿歐洲風的聖誕節。中央公園聖誕樹前的小木屋「歐風視窗」則藏城市外交巧思，高雄的聖誕節充滿濃厚的歐洲氣息，展現台歐緊密情誼。

廣告 廣告

陳其邁在影片中分享高雄與歐洲城市的交流，谷力哲則透過影片介紹歐盟，以及觀光文化特色和歐洲美食。陳其邁表示，歐盟是台灣重要的夥伴，感謝谷力哲處長熱情響應，透過影片讓市民與學子更認識歐盟，高雄將持續深化與歐盟及各會員國的實質合作，歐風聖誕祝福影片也將在高雄三百多所學校放映。

深化國際教育連結，張硯卿與吳立森也將「聖誕歐洲日」延伸至校園。旗山區鼓山國小校長黃思航帶領老師設計台歐文化快問快答遊戲，學生們踴躍搶答、互動熱烈，快速瞭解歐洲特色。旗山國小校長鍾一哲則融合英語教育，讓學生以英語戲劇表演，運用巧思設計教材，讓國際交流變得有趣。

吳立森表示，目前高雄已與歐洲建立11所姊妹校，透過線上交流、筆友計畫、交換泰迪熊及寫信給聖誕老公公等多元方式，讓各級學校在語言學習、文化理解及國際互動等面向累積豐富經驗。藉由重要的節慶聖誕節，將歐洲文化及高雄城市外交成果帶進校園，是推動國際教育的重要一環。

高雄與歐洲交流密切，2022年與斯洛伐克布拉提斯拉瓦省在疫情期間相互支援口罩及疫苗，2024年締盟的科索沃普里斯提納市，透過互贈圖書深化文化交流。今年市府更出訪歐洲，與波蘭格丁尼亞締盟、卡托維茲簽署友好宣言，並與德國德勒斯登簽署城市合作備忘錄，更獲歐洲經貿辦事處邀請加入歐盟國際城市夥伴計畫(IURC)。張硯卿指出，今年的高雄聖誕生活節，從社群宣傳、中央公園聖誕佈置、進入校園互動，都是市府推動城市外交走入日常的重要嘗試，未來將持續與歐洲經貿辦事處及歐洲城市夥伴攜手合作，深化高雄與歐洲的實質交流。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

亞洲唯一圖書館共構五星「承億酒店」 樹立城市型BOT案全新典範

跨年晚會大型活動將登場 高雄市政府全面提升維安等級

「聖誕歐洲日」走進高雄校園促進台歐交流。 圖：高雄市教育局/提供

「聖誕歐洲日」走進高雄校園促進台歐交流。 圖：高雄市教育局/提供

高市府行政暨國際處長張硯卿(後排右二)與教育局長吳立森(後排右二)帶領學生一起度過充滿歐洲風的聖誕節。 圖：高雄市教育局/提供