陳其邁：緯六路拓寬為眷村改建新典範

▲左營緯六路拓寬為20米寬道路，工程順利完工通車，市長陳其邁進行通車前的道路視察、新眷村巡禮，在地里長與地方民眾紛紛表達肯定與感謝。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市左營區緯六路拓寬工程順利完工，市長陳其邁今（2）日偕同民意代表及在地里長參加通車前往視察，陳其邁除在新舊融合的眷村藝文聚落前拍照留念，並感謝中央經費支持與地方配合，使緯六路成為眷村改建的新典範。陳其邁表示，由於此區緊鄰台積電及世運主場館，未來待新台17線完工後，將成為北高雄重要的生活與休閒核心地帶。

▲陳其邁在記憶花園與枝葉茂盛的老樹等打卡點前合影留念。（圖／高市府提供）

緯六路全長378公尺，原為9米寬道路，拓寬後達20米寬，周邊環境優美、綠草如茵，成為眷村改建的新樣貌。緯六路與左營海軍眷村相連，並緊鄰合群新村及建業新村，左營的海軍眷舍是全台規模最大的眷村。為加速眷村改建進程，市府整合人文居住、文化休閒、交通運輸及產業進駐等四大機能，推動跨區公辦都更，打造符合未來需求的新型態社區。

▲緯六路全長378公尺，原為9米寬道路，拓寬後達20米寬，周邊環境優美、綠草如茵，成為眷村改建的新樣貌。（圖／高市府提供）

針對眷村後續改建計畫，陳其邁強調，市府將持續強化周邊與公共設施，逐步以道路街廓為核心推動房舍改建，並透過更具彈性的財政策略活化眷村。相關開發收益將投入合群、建業、明德等眷村改建工程，保障原本居住者的居住權與生活權，更重現居民過往的生活記憶與社區情感連結。由於此區緊鄰台積電及世運主場館，未來待新台17線完工後，將成為北高雄重要的生活與休閒核心地帶。

周邊眷村改建結合地景遺構與公共藝術，展現人文藝術的環境美學。「環‧跡」弧線草坡地景呼應緯六路與七二路口原有圓環意象；「記憶花園」以原生植物與低碳材料（如海漂物）共創生態花園；「甜心計畫」則以甜點、糖果、小狗等溫馨符號，將眷村生活的幸福記憶融入歷史老屋。陳其邁逐一巡禮時，也在花園與老樹等打卡點前合影留念，向市民呈現新眷村的美麗面貌。

工務局指出，緯六路拓寬工程總經費6,195萬元，道路規劃為4車道並設置雙側人行步道。工程保留原有喬木並增設綠帶、鋪設PC刷毛人行步道。未來將銜接新台17線，成為左營海軍眷村東西向重要幹道，使軍校路與海富路間交通更順暢，有效紓緩前往世運大道的車流。

陳其邁也指出，有關新台17線規畫，未來世運大道轉軍校路、海平路，再到介壽路、南門，這一段預計明年將會完工，不過因為有涉及到軍方佈署及需求，所以在中間有一小段需走替代道路，但市府會盡力跟軍方協調，力拚明年新台17線完工。

陳其邁說，楠梓台積電建廠速度也加快腳步，以因應全球市場供需，希望園區南路跟裡面原本中山路，都能夠加快在今年底前完工，而新台17線在明年完工後，也會有效紓解南北之間交通雍塞狀況。

