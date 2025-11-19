陳其邁：藍白財劃法恐造成高雄重大影響

▲陳其邁強調，高雄市希望統籌款、一般性補助款跟計畫性的補助，三個加起來不能少於去年。（資料照／翻攝畫面)

[NOWnews今日新聞] 高雄市長陳其邁今（19）日在市政總質詢時接受媒體聯訪時，針對國民版本的《中央與地方財政收支劃分法》（財劃法）修法表達強烈不滿，陳其邁將此次修法比喻如看病應「對症下藥」，但國民黨版本卻直接「把藥硬塞下去」，未考量地方實際需求。他認為，這次修法是「突襲通過，完全未徵詢地方政府意見」，恐造成高雄重大建設及民生預算受影響。

陳其邁指出，上次修法時立法院曾邀請他出席說明意見，但他無法在會議中發言；此次修法過程更是完全未諮詢地方政府意見，令他「非常不以為然」。陳其邁說，如果大家到醫院看病，總是這個要問一下病人的症狀，來對症下藥。可是國民黨上次在修財劃法的時候，立法院還來邀請我出席，我沒有辦法上台表示意見。這一次的修法問都免了，突然就突襲的通過，也沒有問地方政府的意見。

廣告 廣告

「你也要稍微問一下地方政府的意見，難道我們的意見那麼不重要嗎？連問都沒問，影響最大的。」陳其邁也再次強調，高雄市希望統籌款、一般性補助款跟計畫性的補助，三個加起來不能少於去年。這是很卑微的要求，我們高雄市也沒有多要。

陳其邁感慨的表示，既然這個在修法的過程裡面，如果這三個都能夠確保不低於去年的標準，地方政府在推動這些重大建設的時候，才能夠預估未來財政的需求如何。中央的補助款能夠增加我們多少補助，地方至少還可以試算。

陳其邁擔心的說，如果這個版本通過，高雄市的捷運紫線，包括通過三民、左營、楠梓、橋頭，以及大樹、燕巢的這些經費就沒有下落了，因為計畫性的補助在114年是2,954億元。但修法後中央一下子預算僅剩下308億元。總額減少，將排擠南部重大建設，包括治水防洪、重大交通建設及民生相關經濟建設，一下子都化為烏有。地方的發展該如何推動？陳其邁呼籲如果真的在立法院，高雄市的立委要支持行政院的版本，不要支持國民黨的版本。如果支持國民黨的版本，我覺得這是對高雄有重大的傷害。

同時，陳其邁也希望各個立委都表態，能夠說清楚，在這個財政收支劃分法修法的過程，如何把過去的錯誤來做矯正。上次第一次修法的時候，要修法前他還跟立委柯志恩說，修法的時候要特別注意到土地面積還有汙染的問題。她說好，結果兩次的舉手她都支持國民黨的版本。這讓他很不以為然。

他也希望說所有高雄市的立委都要很清楚地告訴市民，對於財劃法修法的意見是什麼。簡單講，怎麼樣確保高雄的計畫型所有的這些計畫可以如期進行。

陳其邁強調，以前按照舊版的財劃法，高市府還可以規劃捷運紫線，然後還有這個到屏東的林園線，還有高雄跟台南之間這三條重要的捷運路網。現在中央錢沒了，這個建設怎麼做下去？所以市長當然有責任必須向市民說清楚市政府的立場為何。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高流「下酒祭」、「聖誕趴」嗨翻港灣

啟動跨世代接班 許智富澎湖藍白合作大黑馬

推雙語普拉斯從小培育AI素養 邱議瑩推「文教高雄」政策