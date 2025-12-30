即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長初選已進入最終關鍵時刻，擬參選人邱議瑩今（30）日一次推出3支催票影片，分別由行政院前院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與邱議瑩本人獻聲催票，呼籲高雄市民在1月12日至17日的晚間，在家顧電話民調。





蘇貞昌在影片中表示，市長選舉要選一個能選得贏的人、做得好的人，電話民調支持邱議瑩，把邱議瑩顧好；陳其邁則是說「邱議瑩委員，我認識她超過二、三十年，她看事情的方法，她的高度，她的視野是截然不同的，恨不得現在就把棒子交給她」。

快新聞／陳其邁、蘇貞昌表態！獻聲挺「她」接棒高雄市長 恨不得現在就交棒

行政院前院長蘇貞昌支持邱議瑩。（圖／邱議瑩辦公室提供）

她強調，自己已經做好準備，帶領高雄繼續贏，「市長初選電話民調，請唯一支持邱議瑩。」影片呈現與民眾的熱情互動，造勢大會上的團結氛圍與高雄市政的進步，展現準備好接棒陳其邁，讓高雄持續前進的氣勢。

民進黨高雄市長擬參選人邱議瑩。（圖／邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩團隊補充，這三支影片會在電視與社群上播放，歡迎支持邱議瑩的朋友一起轉發，一起贏，讓高雄越來越好。

綠委賴瑞隆則持續勤跑基層，昨日清晨在鳳山區五甲二路與自強二路口，向市民問早致意。同一時間，全市11個選舉區也同步在各區重要路口串連，展現「高雄隊站出來」團結一致挺賴瑞隆的氣勢。

民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

許智傑近期也在鳳山區議會路舉行7萬人將造勢大會，將現場擠得水洩不通，他強調希望能延續前輩的施政，讓高雄人更有光榮感，特別是輝達創辦人暨執行長黃仁勳在公開演講盛讚，高雄是世界數位孿生城市的典範。他會延續陳其邁市長的強項，也是最專業的市長參選人，會讓高雄變成台灣的AI首都。

民進黨高雄市長擬參選人許智傑。（圖／許智傑辦公室提供）

林岱樺12月27日也選在高捷鳳山西站周邊舉辦「三山造勢」鳳山場活動，活動未開始前已湧入5萬支持者，現場人潮一度「塞爆」捷運站，最後更以超過10萬人的參與帶來最後高潮。林岱樺在致詞中聚焦鳳山與高雄發展的三大亮點政策：夜間經濟、交通順暢、中經貿核心，強調要用「聽得懂、做得到」的方案，讓市民從日常生活就感受到改變。

民進黨高雄市長擬參選人林岱樺。（圖／林岱樺辦公室提供）

民進黨高雄市長初選激烈，除了邱議瑩外，包含綠委林岱樺、許智傑與賴瑞隆都將爭取，4人將於明（2026）年1月3日的初選電視政見發表會正面交鋒，預計於1月12日至1月17日執行民調，由中執會1月21日公告正式提名名單；國民黨則確定由立委柯志恩出戰。





