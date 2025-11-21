陳其邁、許智傑、賴瑞隆來往垃圾山主嫌！藍質疑檢：大事化小？

高雄燕巢月世界出現上百公噸垃圾山，引發國人關注，檢調、高雄巿府被迫動起來追查發現，高雄岡山區里長李有財等人為犯罪集團首腦，指使違法傾倒，今（21）日遭檢方聲押禁見。立法院國民黨團書記長羅智強呼籲追查靠山。

月世界垃圾山案已聲押主嫌李有財。（圖／報系資料照）

國民黨團21日晚間發布新聞稿，羅智強指出，李有財選舉里長時，高雄巿長陳其邁為其背書催票，高雄鳳山立委許智傑選舉時，李有財為其站台，此次違法傾倒垃圾的犯罪指揮中心園鑫茶行，開幕時民進黨高雄立委賴瑞隆特別出席站台，這是一個什麼樣的政商產業鏈？犯罪集團李有財等人敢膽大妄為到無法無天的地步，難道後面没有靠山嗎？還是檢調只想把李有財聲押，就想大事化小，交代過去？

李有財曾選里長、市議員，陳其邁力挺。（圖／翻攝陳菁徽臉書）

羅智強強調，現在台灣根本是高譚巿的翻版，怎麼違法犯罪嫌疑人都跟民進黨有關，詐騙集團太子集團招待所在公股的101大樓，官方視而不見；IMB詐團跟民進黨立委陳歐珀、前行政院副院長鄭文燦等人關係不清不楚；前法務部長蔡清祥也跟三聯詐團多有往來，這是什麼樣的政府？在此事件中，突顯出高雄現在有多少的犯罪份子，正在被民進黨高官暗中保護？現在民進黨是詐團代言人？還是違法犯罪者最大的靠山嗎？

羅智強資料照。（圖／中天新聞）

國民黨團要問問檢調，現在只抓李有財等人就要結案嗎？不抓他的後台靠山？還是不敢抓？抓了會動搖國本？陳其邁、許智傑、賴瑞隆要不要出來跟國人好好講清楚，說明白，你們跟李有財等人是什麼關係？還是一句李有財的個人行為，與本人無關，就此結案？高雄人的眼睛是雪亮的，高雄市早已變成高譚市，高雄人還要忍受多久？檢調怎麼辦案，全民都在看！

