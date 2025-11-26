陳其邁：請立法院給高雄一個機會列席說明

▲ 高雄市長陳其邁今天直批，朝野如果對財劃法有任何的問題或者意見，其實大可以在立法院討論。他也卑微的要求立法院，給高市府一個機會列席說明。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 政院版《財劃法》修正案昨（25）日遭立院程序委員會暫緩列案，高雄市長陳其邁今（26）日直批立院未邀地方列席就草率立法，朝野如果對財劃法有任何的問題或者意見，其實大可以在立法院討論，否則立法院變成藍白主導的戰場，行政部門沒辦法藉由立法院的審議來討論相關事涉中央地方的意見，這是非常非常的可惜。他也卑微的要求立法院，給高市府一個機會列席說明。

立法院在國民黨、民眾黨合作下2度修正《財劃法》。在野喊話多時的行政院版《財劃法》已於11月20日送至立法院。民眾黨立法院黨團昨在程序委員會上針對行政院版《財劃法》修正草案提暫緩列案，引發民進黨反對，但在投票表決時，藍白兩黨聯手以9票勝過民進黨7票，該案通過。

陳其邁表示，國會本來就代表人民，也必須在各種不同的條件之下，包括像公聽會或者是各式的這個所謂的公聽程序，來凝聚共識，不應該草率黑箱的立法。尤其在第一次審查財劃法的時候，連表決的法案國會議員都不清楚，只有提案的政黨清楚的情況之下，那這個不是黑箱什麼是黑箱？

陳其邁期許ㄧ個透明的國會，當然更重要的是讓人民的意見、地方政府的意見，也能夠在立法院充分表達，如果立法院有需要，邀請地方政府列席來說明狀況，他非常非常的樂意，也非常的卑微要求立法院給高雄市政府一個機會。

陳其邁也呼籲在立法院裡面代表南部的聲音，不管是民進黨或者是國民黨的立委，都應該支持法案的付委、預算相關的精算，在立法院再來做審議的時候，再做充分的討論，簡單講就是法案先付委之後，預算如果說對於整個財務的試算有意見，應該在立法院來做討論，不要連討論的機會都沒有。

