陳其邁.賴瑞隆市場掃街拜早年 柯志恩喊話藍白合

南部中心／陳家祥、蘇晟維 高雄報導

高雄市長陳其邁，4日一大早帶著立委賴瑞隆，親自拜訪高雄兩大主要的果菜市場，了解年節期間民生物資的供應調度，同時發送小紅包，跟攤商拜年，陳其邁用行動力挺賴瑞隆；而國民黨的柯志恩，則是持續呼應民眾黨，招手希望要藍白合。

陳其邁賴瑞隆市場掃街拜早年 柯志恩續招手民眾黨喊話合作

高雄市場陳其邁與立委賴瑞隆，一起到高雄兩大果菜市場拜年。（圖／民視新聞）

攤商開心比出讚，還不忘稱呼是陳市長與賴市長，希望要一棒接一棒，但來都來了，乾脆人人都按讚，農曆年節將近，高雄市長陳其邁4日一大早，按照往例，到高雄兩大主要果菜市場視察，也跟攤商問候拜年、發送與超人力霸王聯名的小紅包，想接棒的立委賴瑞隆，也是一路緊跟，發送文宣品。

廣告 廣告

陳其邁賴瑞隆市場掃街拜早年 柯志恩續招手民眾黨喊話合作

陳其邁親自提醒力霸王的正確手勢。（圖／民視新聞）

攤商的兒子要跟陳其邁合照，比出超人力霸王的手勢，陳其邁還特別提醒了一下正確的姿勢，接著也跟賴瑞隆再合照，陳其邁帶頭跑市場，就盼把自己的高人氣，能移轉到大家對賴瑞隆的支持，也有攤商送上可愛的招財小馬，再送上花圈，同樣是陳其邁與賴瑞隆，兩個人都有份，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆說，「感受到大家對於，包括陳其邁市長跟我們的大力支持，也希望在新年的一年能夠，大家繼續支持我們的執政，讓陳其邁市長的政績能夠延續。」

陳其邁賴瑞隆市場掃街拜早年 柯志恩續招手民眾黨喊話合作

高雄市場陳其邁與立委賴瑞隆，一起到高雄兩大果菜市場拜年。（圖／民視新聞）

陳其邁用行動力挺賴瑞隆，而國民黨的柯志恩，則是再度對白營招手，希望要整合在野藍白合，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，「我們其實跟白營在過去在立法院當中，有非常多法案都已經合作，所以我想藍白合本來就是，非常地有默契。」年底市長選舉藍綠開跑，要設法爭取更多支持，不讓對手有機可乘，見縫插針。

原文出處：陳其邁賴瑞隆市場掃街拜早年 柯志恩續招手民眾黨喊話合作

更多民視新聞報導

民進黨新北4選將結盟了！3位現任議員帶領新人衝 選戰願景曝光

謝國樑糗了！遭踢爆1政見跳票「欠市民17億」 基隆一半人口受影響

台美關稅細節事項！胡啟娟：簽署後由談判團隊公布

