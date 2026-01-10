陳其邁「趣味交棒」邱議瑩？林岱樺嚴正發聲了

民進黨高雄市長初選參選人、立委邱議瑩出席高雄富邦馬拉松休閒趣味賽，高雄市長陳其邁親自到場為選手加油，兩人在活動中完成「交棒」的互動，引發關注。對此，邱議瑩的對手、立委林岱樺今天表示，高雄市長的責任、市民的問題不是遊戲，她也不會把初選當成遊戲。

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺受訪表示，高雄市長的責任不是遊戲，市民的問題更不是遊戲，沒有人會把初選當作遊戲，她更沒有把這個初選當作遊戲。她認為，這是一個活動、一個遊戲，希望馬拉松的國際賽事，能夠永續地在高雄這樣的國際城市，成為一個標配，只要辦國際性的活動就來高雄，其實這就是一個活動的意旨宣傳。

陳其邁「交棒」給邱議瑩。（圖／邱議瑩立委辦公室提供）

被媒體問及，是否會對此有聯想？林岱樺說「不會不會」，這就是一個遊戲、活動，「所以我說高雄市長的責任不是遊戲，市民的問題也不是遊戲，沒有人會把初選當作遊戲，林岱樺更不會把初選當作遊戲。」

