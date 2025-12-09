陳其邁：隨時支援日本青森縣與陸奧市震災

▲日本東北地區昨（8）日晚間發生強震，陳其邁第一時間即指示行國處向友好城市表達高度關切與慰問。圖為今年10月份共同簽署友好交流協定合影。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 日本東北地區昨（8）日晚間發生強震，高雄友好城市青森縣與陸奧市陸續傳出災情。市長陳其邁第一時間即指示行政暨國際處向友好城市窗口聯繫，表達高度關切與慰問，並於今（9)日上午正式致函青森縣知事宮下宗一郎及陸奧市市長山本知也，表達對震災的關心，並衷心期盼災後復原工作能夠順利推進。

陳其邁指出，高雄市政府將持續掌握災區後續情況，並隨時準備好提供一切必要的協助，與日本城市保持密切聯繫。

8日地震發生，高雄市府旋即向派駐高雄的陸奧市職員小林晉先生了解最新狀況，並致上誠摯關心。行政暨國際處進一步說明，目前青森縣各地災情仍在持續掌握中，陸奧市則主要為建物破損、停電等災害，並已啟動部分災民的安置作業，所幸暫無傳出人員傷亡。

陳其邁強調，高雄市對友誼城市所面臨的挑戰感同身受，若青森縣及陸奧市在後續復舊重建、防災經驗交流或任何領域有支援需求，高雄市將隨時準備提供協助，並持續保持密切聯繫，也祈願日本的市民朋友們皆能平安無恙、地方盡快恢復正常生活。

