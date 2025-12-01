陳其邁：非常喜歡濱崎步「歡迎來高雄」

高雄市長陳其邁今天受訪表示，他個人非常喜歡濱崎步，歡迎她來高雄。（圖：溫蘭魁攝）

根據一項高雄市的民調，市長陳其邁的滿意度高達81.3%，其中青年族群更突破9成，外界猜測是否跟高雄市推動的演唱會經濟有關？陳其邁表示，會參考民調結果，不斷努力，同時，他也向日本高人氣歌手濱崎步招手，歡迎她來高雄。（溫蘭魁報導）

對於民調滿意度破8成，青年族群這一塊更高達9成，高雄市長陳其邁1日受訪時謝謝市民的支持，他表示，市府團隊也非常努力，尤其，高雄正在轉型的關鍵期，包括產業的轉型和城市轉型，外界猜測，陳其邁獲得年輕人歡迎，是否和高雄市積極推動的演唱會經濟有關？陳其邁這麼說：「演唱會經濟或者是觀光產業的帶動，會讓我們更多的...包括我們有六成的服務業人口能夠有更好的收入。」

日前日本超人氣歌手濱崎步在上海演唱會取消，但是她仍在空無一人的舞台完成演出，不少歌迷敲碗，希望她能來高雄開唱。媒體追問陳其邁會不會向濱崎步招手？陳其邁說，他個人超喜歡濱崎步，因為非常有自己的風格：「這個當然也要看她個人的時間是不是可以配合，我個人是非常喜歡她啦，當然也一定是非常歡迎她來。」