陳其邁：高雄以淨零與能源轉型迎戰 AI 時代 南星新機場選址年底啟動

高雄市長陳其邁27日在市政總質詢中談及打造 AI 智慧城市的能源挑戰時表示，面對 2050 年淨零排放目標，再生能源、氫能以及碳捕捉與封存技術（CCUS）將是突破關鍵。他強調，高雄作為國家能源轉型重鎮，將持續推動淨零政策、接軌國際合作，並透過淨零學院強化國際鏈結，讓城市在 AI 驅動的產業競爭中取得先機。

陳其邁指出，全球供應鏈對乾淨能源的要求日益嚴格，碳關稅更已成國際趨勢，產業能源轉型「不是選項，而是必然」。他提醒，國家在碳封存基礎設施的投入仍嫌不足，必須與碳捕捉同步進行；同時應借鏡日本在氫能與碳封存的經驗，積極發展跨國綠氫合作，共同面對全球產業減碳壓力。

↑圖說：市長陳其邁答詢表示，打造高雄成AI智慧城市，持續推動淨零接軌國際，加速產業能源轉型（圖片來源：高雄市政府提供）

針對議員關切南臺灣新國際機場選址問題，陳其邁透露，行政院長卓榮泰已承諾將於年底啟動規劃。他表示，南星計畫區具備空域不重疊、交通便捷、開發衝擊較小等優勢，能連結捷運紅線與國道7號，無論貨運或旅客疏運都具競爭力，更可分散桃園機場貨運壅塞，成為南部最佳選址。他強調，高市府將站在高雄長遠發展角度，全力向中央爭取。

至於財劃法覆議一事，陳其邁明確表態支持行政院提出覆議，並認為應回到立法院委員會審查。他再次批評目前通過版本將擴大城鄉差距、壓縮建設補助、加劇南北社福不均，恐造成相對剝奪感，呼籲推動「均衡台灣的版本」，確保補助制度合理、公平。

在食品安全議題上，陳其邁指出，商品標示須與中央規定一致，市府衛生局將與食藥署合作進一步釐清與強化標準，保障消費安全。他也要求運動發展局全面檢討運動選手獎勵機制，確保不同項目之間的獎勵制度公平一致。

此外，針對雙湖公園開發進度，他宣布將在農曆年前完成整頓，未來將朝生態型公園方向發展，打造以蝴蝶、螢火蟲為亮點的自然場域，並串連果嶺公園步道、澄清湖活動中心改造與原民博物館，用近400公頃的綠地實踐城市自然公約精神，推動高雄邁向永續、生態共存的城市願景。

