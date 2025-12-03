陳其邁：高雄機場部分圍牆將拆 可直接看飛機降落

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市議員李順進今天建議市府彩繪高雄國際機場西側圍牆，讓高雄門面更美觀。市長陳其邁答詢表示，未來會拆除部分圍牆，可直接在這裡看飛機降落，預估明年1月可以完成。

無黨籍高雄市議員李順進質詢指出，機場北側圍牆已由市府觀光局協助完成彩繪，效果很好，但位於中山路旁的機場西側圍牆，看起來像監獄圍牆一樣，了無生氣。

李順進說，中山路經常塞車，可順勢在西側圍牆也進行具有高雄特色的彩繪，讓用路人在塞車時看到圍牆，藉由彩繪多認識高雄，並展現的高雄美學和魅力。

陳其邁答詢表示，市府已和民航局協商，未來將拆除部分圍牆，民眾可直接在這裡看飛機降落，「在那邊畫飛機，不如在那裡看飛機」，以後視野會很開闊，預估明年1月可以完成，但旁邊可能還有部分圍牆，仍可彩繪增添美觀。

此外，陳其邁市長任期明年將屆，未來動向備受外界關注。國民黨高雄市議員黃紹庭今天質詢時詢問陳其邁是否可能提前北上中央？陳其邁說，自己的回答從未改變，「我會做好做滿，做到任期最後一天，這是我的工作」。（編輯：黃名璽）1141203