陳其邁：鴻海加大投資高雄 成為AI產業重要引擎

陳其邁表示，高雄已將CityGPT等技術落地成效輸出至其他國家。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／高雄報導〕鴻海(2327)近年持續擴大在高雄的布局，包含算力中心、研發中心、電動巴士與電芯研發等四大基地相繼推進。對此，高雄市長陳其邁今日表示，鴻海的投資已成為高雄推動AI產業與智慧城市轉型的重要引擎，亞灣2.0也因企業進駐而提前形成生態系雛型。他指出，今日簽約的Y15將作為亞灣國際中心基地，規劃45層與36層兩棟大樓，強化區域技術能量。

陳其邁表示，鴻海進駐亞灣區後，將以AI與高科技產業為核心，帶動更多企業朝研發與創新方向靠攏，形成完整的城市級生態系。他說，亞灣2.0可視為超前部署，已有包括超微(AMD)在內的研發中心評估或確定選擇落腳高雄，顯示企業對南部科技聚落的信心。

他指出，未來AI算力中心的發展，將與高雄長期累積的資訊、工程與人才形成互補，以鴻海為中心，能夠吸引更多供應鏈與生態系業者投入，形成更具規模的產業聚落。對市府而言，這也代表人才、產業、應用三者的結合，正往更明確的方向加速推進。

談到智慧城市應用時，陳其邁表示，高雄已將CityGPT等技術落地成效輸出至其他國家，市府將持續結合電動巴士與智慧城市解決方案，推動城市治理與民生服務提升。他認為，此類整合式模式未來不僅能帶動高雄轉型，也有望成為具商業模式可行性的方案，投入海外市場。

陳其邁也提到，在供應鏈與物流管理領域深耕的楊秋瑾執行長，這次更以公益為出發點，關心偏鄉婦女乳癌篩檢需求，特別捐贈乳癌篩檢專車給高雄市政府，協助提升醫療可及性。他強調，鴻海持續善盡企業社會責任，對高雄市民的實質照顧「值得特別感謝」。市府與企業將持續合作，推動高雄朝向更完整的 AI 產業鏈與智慧城市示範場域邁進。

