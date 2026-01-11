陳其邁、黃偉哲等6首長級戰將發聲 盛讚唯一支持邱議瑩 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入最後倒數，高雄市長參選人邱議瑩今（11）日發布最新競選影片，集結6位現任縣市首長及參選人聯合推薦，共同高喊「唯一支持邱議瑩」。包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復，以及新北市長參選人蘇巧慧、台中市長參選人何欣純，展現「跨縣市、大團結」的氣勢，為選情再添強勁動能。

「市長初選請唯一支持邱議瑩。」翁章梁在影片中力讚邱議瑩是一位懂人情世事的人，長期站在鄉親的角度為地方打拚。陳光復指出，邱議瑩做什麼像什麼，不僅有能力也有資歷，能帶領高雄繼續向前走，喊話「拜託大家唯一支持邱議瑩」。

黃偉哲則表示，唯一支持邱議瑩接續陳其邁為高雄服務，讓高雄延續繁榮的成果，也拜託鄉親一定要幫忙顧電話。陳其邁在影片中表示，他與邱議瑩相識已經2、30年，盛讚邱看事情的高度跟視野，跟別人截然不同。

何欣純則表示，邱議瑩為了高雄願意付出所有，高雄市民值得最好的邱議瑩；蘇巧慧則說，邱議瑩是她在立法院的好戰友，行動最強、觀念最新，並喊出「高雄要贏，請支持邱議瑩！」

「高雄不只要贏，台灣更要團結，大家才能一起贏。」邱議瑩感謝6位縣市首長與參選人的力挺，她會持續勤跑基層，爭取更多市民支持。她呼籲市民朋友，下週務必幫忙顧電話，「請唯一支持邱議瑩，才能守住高雄！支持邱議瑩，讓高雄贏！」

邱議瑩指出，她已經做好準備，不僅是第一個提出政策白皮書的參選人，也是最能團結民進黨的人選，有信心在初選中脫穎而出，對決國民黨立委柯志恩，守住高雄、延續陳其邁的好政績。

