陳其邁X宏碁創辦人施振榮 推動全球長壽城市合作備忘錄
【記者 王苡蘋／高雄 報導】為共同推動高齡健康城市，高雄市政府今（7）日與國際創新長壽社企股份有限公司（TICA）簽署「全球長壽城市計畫」合作備忘錄，由市長陳其邁與TICA董事長、宏碁集團創辦人施振榮共同簽署。計畫導入英國長壽產業的AI科技與實務經驗，協助高雄打造「活得更久、活得更好」的健康生活環境。陳其邁表示，樂見透過數位科技促進健康、預防疾病並兼顧心理調適，達成身心安寧的健康高齡生活。
陳其邁致詞時盛讚宏碁集團創辦人施振榮董事長對台灣經濟與科技產業的卓越貢獻，指出其提出的「U型微笑曲線」至今仍是產業發展的重要理論。台灣科技產業能有今日成就，有賴施董事長的遠見與努力，如今更持續推動長壽城市計畫，對高齡社會的創新發展貢獻良多。
陳其邁提到自己畢業於台大預防醫學研究所，回憶早年進行流行病學研究時，因資訊不流通，難以整合分析。現今AI與大數據時代，強大算力可協助推動健康促進與疾病研究，「全球長壽城市計畫」的推動，對人類健康與疾病預防助益甚大。
他進一步提及公共衛生預防醫學的「三段五級預防策略」。在第三階段早期診斷治療，如篩檢、預防之前，更需著重往前推及第一階段的「健康促進」，以維持健康並減少失能時間。若失能時間愈長，對個人健康與社會所付出成本影響愈大。除落實長照政策外，市府也重視預防失能與心理健康，特別是長輩常見的憂鬱症問題，期盼結合數位科技，實現「healthy ageing」在生理、心理與社會三層面皆安寧的健康長壽。
▲出席與會貴賓合影
「全球長壽城市計畫」（City of Longevity Programme）於2023年啟動，由國際創新長壽社會企業（TICA）攜手英國國家長壽創新研究中心（NICA）共同推動，專注於高齡與長壽社會的創新研究與產業發展，推動「Ageing Intelligence」概念，協助全球城市因應高齡化挑戰，打造「活得更久、活得更好」的生活環境。
▲宏碁集團創辦人施振榮先生致詞
TICA由宏碁集團創辦人施振榮先生號召成立，致力於推動台灣成為健康長壽社會，促進全民共創、跨界合作與全球接軌。該公司透過VOICE平台蒐集高齡者與照護者經驗，以AI分析推動產品、政策與研究發展，並成立健康長壽開拓者大學聯盟，與全台10所大學合作，推動學術研究與社會實踐。（圖╱高市府提供）
