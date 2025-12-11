陳冠宇看《冠軍之路》直喊「雞皮疙瘩」 5球員重溫12強冠軍賽

記者潘鈺楨報導／臺灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》11日舉辦大型試片會，活動現場湧入近400位觀眾搶先觀賞，包括中華職棒會長蔡其昌、中職球星朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、張奕、戴培峰等人，和參與訪談拍攝的小白團長與知名棒球YouTuber Josh，以及獻唱片尾插曲〈漂亮〉的啦啦隊歌手李若潼也都特別到場力挺，與滿場觀眾一同重溫2024年世界棒球12強賽奪冠時的激動時刻，陳冠宇更是激動表示，「我們都雞皮疙瘩」！

試片現場除播放電影精彩片段外，片方也驚喜曝光由長榮交響樂團特別演奏的電影主題配樂，磅礡管弦樂搭配真實賽事畫面。導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢在台上感謝球員和團隊，《冠軍之路》出品人威剛科技董事長陳立白看完紀錄片感動說：「值得各位帶著朋友一看再看，這是我們共同的驕傲！」而球員們也感動直說：「整場起雞皮疙搭。」

去年12強的左投陳冠宇也在會後開心透露：「很推薦大家來看，我覺得很好看，因為畢竟這件事是1年之前，這1年得到很多啟發，有挫折、有低潮，但看完會心情很好，處於亢奮狀態，會有重新繼續打球的心情。」他坦言對紀錄張奕心路歷程的部分很有感，「從被懷疑、排擠又站到這舞台，很感動」。朱育賢在2024年世界棒球12強賽對抗日本的冠亞軍大賽中，接到關鍵一球直接雙殺完賽，畫面讓大家難忘，對於看完紀錄片，他也直呼希望有更多人看見這部紀錄片。

《冠軍之路》自曝光上映消息以來，便吸引各界熱烈關注，在社群上引發極大討論迴響，短短數日預告觀看次數即突破27萬人次、主題曲〈今天的我〉完整版MV的觀看也有29萬人次，成為2026開年最受期待的台灣紀錄片電影。電影將於2026年1月1日在台上映。

