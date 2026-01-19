陳冠宇請假力挺《冠軍之路》 十歲球迷向他看齊勾起回憶

紀錄片《冠軍之路》票房累積至今正式突破5788萬元，適逢世界棒球經典賽（WBC）中華隊展開集訓，開訓當天現場播放紀錄片主題曲〈今天的我〉，再次引發觀眾共鳴。

自本片上映以來，中華職棒會長蔡其昌、導演龍男‧以撒克‧凡亞思、監製張永昌、黃瓀潢、球員、應援團、啦啦隊員分頭進行戲院跑場活動已超過80場，上周末舉辦的映後特別場同樣熱血沸騰，暫時自國訓中心請假前來參與的中職明星球員陳冠宇驚喜現身之外，中華隊應援團長小白、York、Travis崔維斯與啦啦隊若潼也現身映後帶動應援，齊聲高喊：「We are！Team Taiwan！」

陳冠宇（右）和中華隊應援團長小白出席《冠軍之路》映後。（圖／牽猴子提供）

陳冠宇表示，透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶，並鼓勵大家多多進場支持。現場也有家長帶著孩子進戲院，甚至有年紀不到10歲的小朋友直言：「我以後也想當棒球員！」陳冠宇則笑著回應：「打棒球真的很辛苦，自己從小三開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。」但也正是這些日復一日的累積，才能站上場上迎接關鍵時刻。

首位獲得奧運田徑獎牌的亞洲女子運動員、被譽為「飛躍羚羊」的紀政，也分享觀影心情，「長年在國外比賽，又因個人項目，我一直很羨慕棒球選手，能在家鄉享受全場為自己和臺灣加油的氛圍，真的非常感動。」她指出，運動不僅能團結人民、提升國際能見度，也能增進個人身心健康、為社會帶來正面能量，「支持運動，絕對值得成為全民運動！」紀政也強調：「即使不是運動員，只要在人生中願意追求正確且積極的『運動員精神』，都會是我們人生路上的珍寶。」

陳冠宇和欣賞《冠軍之路》的觀眾合影。（圖／牽猴子提供）

