陳冠宇請假挺《冠軍之路》 10歲童立志：以後也想當棒球員

暫時自國訓中心請假前來參與的中職明星球員陳冠宇驚喜現身之外，中華隊應援團長小白也現身映後帶動應援。（圖／牽猴子）

自《冠軍之路》上映以來，中華職棒會長蔡其昌、導演龍男・以撒克・凡亞思、監製張永昌、黃瓀潢、球員、應援團、啦啦隊員分頭進行戲院跑場活動已超過80場，上週末中職明星球員陳冠宇驚喜現身，現場有年紀不到10歲的小朋友直言：「我以後也想當棒球員！」陳冠宇則笑著回應：「打棒球真的很辛苦，自己從小三開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。」但也正是這些日復一日的累積，才能站上場上迎接關鍵時刻。

年度最熱血紀錄片《冠軍之路》上映後口碑持續發酵，票房累積至今正式突破5788萬元，寫下臺灣紀錄片影史重要里程碑。適逢世界棒球經典賽（WBC）中華隊展開集訓，開訓當天現場播放紀錄片主題曲〈今天的我〉，再次引發觀眾共鳴。

許多觀眾分享紀錄片最打動人的是片中真實呈現的努力、挫折與撐過低潮的過程，《冠軍之路》所傳遞的「運動員精神」逐漸成為跨越運動項目、貼近每個人生活的勵志力量，讓電影的感動從球場延伸到每個人的生活之中。紀政觀影後深受感動：「只要在人生中願意追求正確且積極的『運動員精神』，都會是我們人生路上的珍寶。」

陳冠宇（右）表示，透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶。（圖／牽猴子）

