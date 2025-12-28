陳冠安拋支持家庭政策 主張台北市府應補足2歲專班量能 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

為爭取國民黨台北市港湖區市議員提名，台北市議員參選人陳冠安今（28）日拋出湖港百策第3彈「補足2歲專班量能」，指出近年來，隨著雙薪家庭成為常態，年輕父母愈加需要更妥善的托育服務，而「2歲專班」正是銜接家庭照顧與正式學前教育的關鍵階段，其供給是否充足，勢必直接影響家庭育兒壓力與生育意願。

陳冠安表示，以113學年度為例，台北市公共化幼兒園2歲專班核定招生人數為3,632人，但實際登記人數卻高達9,395人，登記需求超過招生名額2.5倍，「顯示供需失衡已是結構性問題」。

廣告 廣告

「如果單算內湖，更達2.93倍，比台北平均更高。」陳冠安也說，目前，教育局規劃114至116學年度預計新增528個名額，但與高達5,961人的備取人數相比，明顯無法回應家長們的需求。他直言，港湖作為台北年輕家庭比例最高的區域之一，自然也有更高的托育需求，113年港湖2歲專班登記人數竟高於招生人數2.76倍。

陳冠安強調，因此他主張北市府應當全面重新檢討2歲專班的中期供給規劃，並考量每位幼兒可同時登記公立與非營利幼兒園，登記數據可能存在重複，因此可以登記人數最高的公立幼兒園5,206人作為未來3年核定招生名額的合理目標。

陳冠安表示，市府應在3年內，大幅調整現行規劃，將原訂新增量能提高至現行規劃的3倍以上，實質新增約1,500個名額，使整體招生規模自目前約3,600人，提升至5,000人以上。他說，唯有如此，才能真正回應台北、港湖年輕家庭的托育需求，也才能減輕年輕世代沉重的育兒負擔。

照片來源：陳冠安臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

楊哲灃關切大禹街頻傳打滑事故 花蓮公所將施作高止滑塗料改善

李正皓陪同馬郁雯掃街拚初選 滿滿熱情好甜蜜

【文章轉載請註明出處】