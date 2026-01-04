陳冠安祭寵物政策 許甫推老婆牌
九合一選舉11月登場，台北市議員擬參選人拚提名，民眾黨前副祕書長許甫欲參選松山、信義議員，4日打出老婆牌偕同妻子、民眾黨立法院黨團主任陳智菡赴市場掃街拜票；爭取國民黨提名參選南港、內湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安則提出在港湖興建全台第1座公立寵物親子遊樂園，響應逐年成長的毛小孩經濟。
許甫昨與陳智菡一大早前往信義區福德市場掃街，向婆婆媽媽發送面紙同時自我介紹、懇請大家給他服務的機會，不少支持者看見許甫也主動上前喊加油，許甫表示，松信有意參選的人很多，他認為只有先把自己做好、介紹自己給大家，讓民眾願意投給他一票，這才是最重要的。
對於前民眾黨主席柯文哲輔選民眾黨嘉義市長參選人張啟楷，是否會出現「北國昌、南文哲」的輔選規畫，許甫打趣說，民眾黨最幸福的是不只有民眾黨主席黃國昌，還有柯文哲幫忙輔選，他透露近期在台北市就能看到柯、黃，但是否會一同站台，許甫則語帶保留，請大家敬請期待。
陳冠安觀察擁有毛小孩的年輕家庭大幅成長，港湖又是台北年輕人口最多的行政區，內湖新登記貓狗數量更是長年位居全市第2，但近年來台北動物之家卻出現認養率下降，收容數大於認養數的問題，陳冠安對此提出設立全台第1座公立寵物親子遊樂園，打造寵物遊樂基礎設施，同時也支持台北動物之家永續經營。
陳冠安表示，公立寵物親子遊樂園可設置在腹地廣闊且有大草原、停車便利的南港山水綠公園，能結合活動區、游泳池、美容照護與訓練設施，納入寵物餐廳與友善商店，並設置動保教育館，定期舉辦寵物健檢、認養、講座與公益活動，也能開放空間給動保團體使用，讓遊樂園營收回饋動物之家。
