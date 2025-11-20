陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」 父母年輕高顏值合照曝光

近日有網友在北京偶遇73歲的陳澤民（陳冠希父親），照片曝光後引發熱議。目擊者形容他皮膚緊緻、身形挺拔，氣質優雅，完全看不出已過古稀之年，甚至有人驚呼：「狀態比兒子還要神！」

陳澤民年輕時是香港娛樂圈有名的型男，人稱「九哥」，五官立體、輪廓分明，當年就以斯文又帥氣的形象走紅。陳冠希遺傳了父親英挺的眉眼與下頜線條，再加上母親的中俄混血基因，外型更添深邃立體，被笑稱是「進化版陳澤民」。

陳家三代皆以高顏值著稱。陳澤民與混血妻子當年被譽為「神仙組合」，而陳冠希的女兒Alaia也遺傳了父親的骨相與五官，從2017年三代同框照起就被稱是「小美人胚子」，網友預言「長大一定是美女」。

雖然已滿73歲，陳澤民白髮但精神奕奕，身材管理甚至不輸年輕人。這次被偶遇，再次讓人驚嘆他的凍齡狀態，也讓「陳家基因」的傳承成為話題焦點。

