陳冠希日本街頭「鬍鬚大叔」造型曝光！被求合照反應圈粉，1句話洩漏疼妻的心

46歲的陳冠希近日在日本被路人巧遇，隨性造型意外掀起討論。有人笑稱他「男星的盡頭是本山」，他卻用高EQ回應「本山冠希聯名款很值錢」，幽默自嘲反而圈粉無數。

12月1日，有網友在日本伊勢丹門口遇到陳冠希。他頭戴深藍毛帽、身穿毛線外套，臉上帶著些許鬍渣，與過去《千機變》時的貴公子形象判若兩人。不過陳冠希本人親和力十足，被網友請求合照時爽快回應：「沒事來啊！我正好在等我老婆。」溫柔的反應讓不少人改觀。

針對網路上瘋傳的「撞臉趙本山」話題，他也在直播中大方接梗：「沒有剃鬍子大家覺得我像誰？對了，本山！本山冠希聯名很值錢！」幽默自我調侃。雖然部分網友酸「歲月是把殺豬刀」，但更多人稱讚他不被容貌綁架的自在態度。

近年陳冠希的生活重心明顯回到家庭，偶遇時一句「等老婆」也展現疼愛妻女的形象。他常被拍到幫8歲女兒Alaia背書包、陪妻女外出吃飯，也會在社群平台為女兒慶生，寫下「Happy 8th Birthday, Princess Alaia」，濃濃父愛讓網友直呼「浪子的盡頭果然是女兒奴」。

