陳冠希滑雪場被巧遇 素顏陪女兒上課畫面掀網熱議

娛樂中心／杜子心報導



45歲加拿大籍港星陳冠希在戲劇圈有《無間道系列》、《頭文字D》等代表作，他當年以叛逆痞帥的風格，迷倒眾多少女粉絲，一度被看好是香港「四大天王」接班人。豈料，卻在2008年爆出「豔照門」風波，隨後返港舉行記者會、宣布無限期退出演藝圈。近年他的生活重心逐漸轉向家庭，還被稱作是「女兒控」，近日有遊客在日本北海道二世谷滑雪場巧遇陳冠希一家三口，而陳冠希的「真實素顏狀態」也在網路上掀起討論。





廣告 廣告

陳冠希北海道陪女兒滑雪被捕獲！45歲零修圖素顏近照流出引熱議

陳冠希近期到日本陪女兒滑雪時，真實素顏近照（右圖）被網友討論。（圖／翻攝自小紅書 、IG@shupeicute）

北海道二世谷向來是名人愛去的滑雪勝地，前陣子才傳出阮經天在當地裸湯被認出，如今又被目擊陳冠希帶著老婆秦舒培、女兒同行度假。目擊者分享，當天陳冠希全程陪著女兒上滑雪教練課，與秦舒培在滑道下方耐心等候，女兒一滑下來，他立刻上前遞水、關心狀況，被形容是標準的「女兒控」。陳冠希穿著白色與卡其色拼接外套、戴著帽子的他，即使在雪場依舊保有個人風格，但45歲素顏狀態下，臉部紋路與略顯疲態的模樣，也意外成為討論焦點。部分網友感嘆歲月不饒人，也有人指出這正是「沒上妝的真實狀態」，與公開活動時的形象自然有所差異。

陳冠希北海道陪女兒滑雪被捕獲！45歲零修圖素顏近照流出引熱議

陳冠希近年生活重心逐漸轉向家庭，還被稱作是「女兒控」。（圖／翻攝自IG@edisonchen）

陳冠希過去曾因2008年的「豔照門事件」重創演藝事業，長時間淡出螢光幕；婚後則逐漸將生活重心放在家庭與個人品牌經營上，近年每次被巧遇，幾乎都與妻女同行，形象也轉為穩定內斂。針對外界熱議他的外貌變化，也有粉絲緩頰表示，他先前出席時尚活動時狀態依舊年輕，這次之所以引發話題，主要是因為是在沒特別打扮的私下狀態被捕捉。

原文出處：陳冠希北海道陪女兒滑雪被捕獲！45歲零修圖素顏近照流出引熱議

更多民視新聞報導

三上悠亞放福利化身禮物謝粉絲！巨大蝴蝶結包不住

外媒讚台灣素食天堂！英協會認證：純素餐廳數全球最多

買1送1是消費陷阱？專家點名6種偽省錢習慣！

