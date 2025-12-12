陳冠希艷照門怎流出「不是修電腦」 導演曝照片外流關鍵：太不尋常

娛樂中心／綜合報導

港星陳冠希當年以亮眼外型與演技走紅，一度被外界視為「四大天王」接班人，卻在2008年因震撼演藝圈的「豔照外洩事件」急轉直下，不僅宣布無限期退出娛樂圈，也連帶影響多位女星的演藝發展。多年來，外界普遍認為照片外流主因是電腦送修時被外流，不過香港導演王晶近日卻提出不同看法，再度掀起討論。

王晶日前更新YT影片，在影片中談及此事，直言事件關鍵點在於「照片是怎麼被這麼快找到的」。他指出：「要知道，如果要找到這些照片，需要花費大量的時間和精力，逐一打開文件查看。但這個電腦維修員卻能快速且準確地找到，極有可能是有人透露了具體位置。畢竟如果沒有別人的指引，誰會知道電腦裡藏著什麼照片。」他認為，這樣的效率本身就不太尋常。

基於對陳冠希性格的了解，王晶進一步推測，可能與陳冠希年輕時的生活狀態有關。他表示，或許在聚會飲酒、情緒高漲之際，陳冠希曾向朋友炫耀自己的感情經歷，「泡了多少女明星，拍了多少照片」，甚至直接拿出來給人看。消息在朋友圈中流轉後，最終傳到電腦維修員耳中，對方才會有目的性地進行資料復原，並將內容外流至網路，導致事件一發不可收拾。王晶也直言：「年輕人嘛，有點成就，難免會炫耀。」

王晶認為，電腦維修員能快速且準確地找到陳冠希的豔照，極有可能是有人透露了具體位置。（圖／翻攝自王晶笑看江湖YouTube）

談到自己當年首次接觸相關照片的心情，王晶坦言一開始完全無法相信，還以為是有人惡意合成照片想整陳冠希。但直到看到其中一張涉及自己熟識、長期合作的阿嬌時，才讓他徹底震驚。他表示，身為導演與朋友，當下內心相當難受，「雖然他自認不是什麼正人君子，但看到這些照片還是難以接受，甚至不忍心再往下看。」

