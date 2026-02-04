陳冠希藝術家頹廢散發滄桑 留鬚撞臉林子祥

〔記者林南谷／綜合報導〕昔日風靡萬千少女的香港男神陳冠希 ，近年淡出娛樂圈，專注於家庭生活與個人潮流品牌，並時常透過IG分享生活點滴。

近日，陳冠希在IG分享一張盤腿打坐近照，意外引起網友熱議，原因是他留鬚的模樣，竟被指撞臉香港資深歌手林子祥。

從陳冠希分享照片中可見，他身穿一套棗紅色運動服，盤腿坐在榻榻米上雙手交疊，閉目養神，似乎正在冥想。值得注意的是，他一改過往清爽形象，留了及肩微亂髮型和鬍鬚，略帶一絲滄桑，散發出成熟頹廢的藝術家氣息。

而陳冠希發文留言也饒富趣味，他寫下：「ALMOST (levitating) !!!! 963hz / QIFLOW」，意指「差點就飄起來了」，並標註「963赫茲」和「氣的流動」，似乎透露了他近來醉心於冥想、音頻治療與身心靈探索，追求內在的平靜與能量流動，與過往叛逆不羈的形象大相逕庭。

然而，比起他的心靈追求，網友竟將焦點放在陳冠希外貌上，不少人第一眼看到照片都驚訝地表示：「還以為是林子祥！」許多人感嘆歲月流轉，昔日潮流男神如今也展現出成熟穩重，甚至帶點「佬味」。

