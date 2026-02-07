陳冠希親切與一群粉絲合影 回頭慘被寫「又黑又矮又老」

45歲香港男星陳冠希過去被封為是一代男神，隨著他和秦舒培生下一女升格當爸，近年陳冠希常被拍到外型變為老態的照片。今(7日)微博上熱傳有群民眾在韓國偶遇陳冠希，要求合影陳冠希親切答應，殊不知網友回頭上傳社群網站，稱他「又黑又矮又老」，令人傻眼。

近日有網友在社群網站分享赴韓國的機場偶遇陳冠希，他穿著帽T、留著八字鬍現身，看來相當有型，有群女粉絲要求跟他合影，陳冠希立刻露出露出燦笑，站在一群女生中央拍照，沒想到該網友稱：「剛剛落地韓國偶遇陳冠希，本人真的是又黑又瘦又矮，又老，歲月是把殺豬刀」。

廣告 廣告

見此，其他網友回應：「這不挺帥嗎」、「個人覺得既然這麼看不上就不要合照」、「這個人本來也沒上去合影，就看見一些迷妹在那合影在旁邊隨手拍了一下」、「以前飛加拿大見過他，確實是又黑又矮又瘦」、「有點誇張了，還是帥的，而且很潮」、「如果這麼評價女明星...」、「至少他帥過」。

而導演王晶日前在自媒體頻道重提陳冠希當年艷照門事件，推測陳冠希可能過去年輕時不懂事、愛現，在某些場合脫口炫耀交過很多女神級女友，電腦維修員聽說後，某次在維修過程中克制不了好奇心才犯案擴散他的私密照；2008年陳冠希為此負起責任，舉行道歉記者會，神情嚴肅、語氣堅定勇於認錯，至今被網友譽為「全球最佳公關典範」。

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

更多中時新聞網報導

羽球亞團賽》許玟琪壓軸奪勝 中華女團射日闖4強

馬士媛三馬開泰迎全職演員第1年

推吸菸室卡關 北市批法規過時