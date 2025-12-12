陳冠希豔照門17年後內幕曝光！名導揪私密照外流主因 「不是修電腦導致」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

港星陳冠希於2017年結婚，婚後育有一女，現在出席公開活動滿臉都是父愛，而他曾在2008年時爆出震驚演藝圈的豔照門事件，1400張私密照外流，連帶影響張柏芝、鍾欣潼（阿嬌）的形象。傳聞他是因為送修電腦導致私密照流出，但近來香港名導王晶發布影片，提到個人觀點，認為是陳冠希愛炫耀惹得禍。

陳冠希當年的豔照門風波，鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝陳冠希微博）

王晶在影片中提到，要在電腦中找到這些私密照片，需要大量的時間與精力一個一個檢查，如果沒有人指引，誰會知道電腦裡面有什麼，因此推測是有人向維修員透露了具體位置，最有可能的情況就是陳冠希在聚會喝酒後、情緒高漲時，一時興起跟朋友炫耀泡了多少女明星、拍了多少照片，然後拿給朋友看，然後「一傳十、十傳百」的傳導電腦維修員耳裡，對方挖出陳冠希的電腦資料、上傳網路，最後成了當年的可怕風暴。

王晶分析當年陳冠希的豔照門事件起因，很有可能是陳冠希「愛炫耀」惹得禍。（圖／翻攝王晶YT）

王晶表示，「我當時作為一個導演來看，陳冠希是一個很乖的人。」在他眼中，陳冠希十分有禮貌，工作不曾遲到、早退，爆出豔照門事件後， 一開始不相信，以為有人惡意陷害陳冠希，後來看到合作過多次的鍾欣潼也在其中，讓他感到震驚。

