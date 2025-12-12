陳冠希豔照門17年後爆內幕！ 「外洩關鍵」不是修電腦？
香港男星陳冠希在2008年爆發的「豔照門」事件，多達1400張私密照外流，不僅震撼亞洲演藝圈，也讓當時當紅的女星阿嬌（鍾欣潼）、張柏芝等十多人形象嚴重受損。時隔17年，香港導演王晶近日在自己的YouTube頻道《王晶笑看江湖》中重提此事，並猜測事件之所以爆發，很可能是陳冠希自己「愛炫耀」所致。
王晶在節目中分析，要從電腦海量的資料中精準找到這些私密照片，需要耗費大量的時間。以正常情況來說，維修員不會把每台送修的電腦主機板都拆出來檢驗，除非事先就知道這台電腦存著某些特定的資料。
因此，王晶懷疑陳冠希可能在聚會酒後，向朋友炫耀自己「泡了多少女明星」、很厲害等，甚至直接拿照片給朋友看。消息一傳十、十傳百，最終才會傳到電腦維修員耳中，導致維修員刻意在維修過程中耗費額外時間把私密照找出來。
王晶也對陳冠希的演藝事業因此畫下句點表達了惋惜。他表示，陳冠希原本前途無量，活躍於唱片、影劇圈。王晶回憶，過去曾與陳冠希合作過三部電影和一部電視劇，誇讚他非常乖巧、有禮貌，且遵從導演指揮，工作不曾遲到早退，「跟謝霆鋒一樣好」。
他感慨，想不到如此有潛力的年輕演員最終卻因為「豔照門」風波，被迫召開道歉記者會，並宣布無限期退出演藝圈。
Yahoo奇摩關心您：若發現性影像流傳，請「不」拍、「不」傳、「不」留，一起防制性影像散布。 並尋求下列管道申訴、下架：
※ 衛福部性影像處理專線：02-6605-7373
※ 性影像處理中心線上申訴與下架
