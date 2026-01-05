陳冠希陪女兒滑雪被捕獲 45歲「零修圖」真實狀態惹議

男星陳冠希。（圖／中時資料照片）

香港男星陳冠希出道25年，憑藉《無間道》、《頭文字D》等經典電影作品走紅，一張帶著痞氣的帥臉當年紅遍兩岸三地，是無數影迷心中的男神。2017年他與大陸名模秦舒培結婚，婚後育有一個女兒Alaia，近年逐漸淡出演藝圈，把生活重心轉向家庭。

近日有網友在日本北海道二世谷滑雪場巧遇陳冠希一家人，捕捉到他陪著女兒滑雪、享受天倫之樂的畫面，照片曝光後迅速在網路上流傳，陳冠希零修圖的真實狀態，意外掀起熱議。

可見陳冠希一身休閒滑雪穿搭現身雪場，頭戴深色毛帽，身穿卡其色針織外套搭配灰色上衣，整體造型低調卻不失個人風格，鬆弛感拉滿、隨性自在穿搭依舊散發潮流氣息。

不過在45歲素顏狀態下，陳冠希臉部紋路與略顯疲態的模樣，也成為網友討論焦點，與過往光鮮亮麗的明星形象形成對比，部分網友感嘆：「歲月真的不饒人」；也有人認為這正是未經修飾的自然模樣，「沒有濾鏡反而更真實」、「素顏陪家人，很真實」，評價兩極。

事實上，陳冠希自2008年爆發「豔照門」風波後，曾召開記者會宣布無限期退出演藝圈，多年來他逐漸轉型經營潮流事業，同時也把更多時間留給家庭，常被粉絲稱為「女兒控」。這次在北海道被捕獲陪女兒滑雪的畫面，也讓不少網友直呼：「現在的他，看起來過得很自在。」

