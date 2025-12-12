陳冠希「不雅照事件」有內幕！王晶爆外流關鍵：不是送修電腦

陳冠希因「不雅照」事件演藝事業一落千丈。（圖／報系資料照）

曾被視為香港「四大天王」接班人的男星陳冠希，2008年因「豔照門」事件形象重挫，演藝事業一夕之間全毀，至今未能真正復出。當年事件共外流約1400張私密照片，涉及張柏芝、阿嬌（鍾欣潼）等多位女星，震撼華語娛樂圈。多年來，外界普遍認為是陳冠希將筆電送修時，遭維修人員盜取並上傳所致；但香港導演王晶近日發表影片，提出與主流說法大相逕庭的分析，直指事件根源可能出自陳冠希本人的「愛炫耀」。

王晶在個人YouTube頻道「王晶笑看江湖」中表示，若僅靠自行搜尋，幾乎不可能在大量電腦檔案中迅速找到精準照片。他質疑：「如果沒有人事先透露路徑或檔名，誰會知道這些照片藏在哪裡？」他推測，很可能是陳冠希在聚會中喝酒或情緒高漲時，曾向友人炫耀交往過的女明星及所拍下的私密畫面，甚至主動給人觀看。隨著消息在圈內一傳十、十傳百，最終流入電腦維修員耳中，對方於維修過程中成功恢復檔案並將內容外洩，最終釀成風暴。

王晶認為這件事起因是陳冠希自己愛炫耀。（圖／翻攝YouTube／王晶笑看江湖）

王晶進一步表示，自己過去與陳冠希有過互動，印象中對方是有禮貌、守時的演藝人員，「我當時作為一個導演來看，陳冠希是一個很乖的人」，因此起初完全無法相信豔照外流屬實，甚至懷疑是他人惡意合成。然而，當他意外看到照片中出現長期合作的女星阿嬌，震驚之餘，也感到難以接受。他坦言，「雖然我不是什麼正人君子，但看到這些照片還是很難過，甚至不忍心再往下看。」

王晶也強調，陳冠希年輕時事業正盛，加上自信滿滿，難免會有炫耀心態。他提醒：「年輕氣盛，有點成就，有時就是忍不住想分享。」但這種無心之舉，一旦訊息外流、被有心人利用，最終可能釀成無可挽回的災難。

